La serie de Netflix que lidera el Top 10 de lo más visto; su elenco cuenta con destacadas figuras colombianas

¿Preparado para disfrutar una maratón de películas y series desde la comodidad de su casa este puente festivo de noviembre? Si todavía no sabe qué ver para compartir en familia, con amigos, en pareja o, incluso, solo, a continuación encontrará el Top 10 de lo más visto en Netflix.

La lista la lidera una producción colombiana inspirada en hechos reales de uno de los episodios más dolorosos de la historia de Colombia: la toma del Palacio de Justicia.

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Este proyecto audiovisual, titulado Palacio: miniserie, llegó al catálogo de la famosa plataforma de streaming el pasado 6 de noviembre de 2026, despertando una enorme expectativa entre los espectadores, pues su lanzamiento se realizó justo en el aniversario número 41 de los acontecimientos ocurridos en el centro de Bogotá.

Sinopsis: En 1985, un comando guerrillero del M-19 toma el Palacio de Justicia. Esta serie narra la toma, la retoma militar y la búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas.

En total cuenta con ocho episodios que retratan los momentos de lucha entre la guerrilla del M-19 y el Ejército Nacional, además del drama que tuvieron que vivir las familias de los desaparecidos.

Entre las estrellas colombianas que encarnan el papel de magistrados, guerrilleros, víctimas, familiares y otros involucrados en el suceso que marcó a Colombia, se destacan Natalia Reyes, Camilo Amores, Santiago Alarcón, José Restrepo, Andrés Castañeda, Carlos Manuel Vesga, Robinson Díaz, Valentina Acosta y Luna Baxter.

El Top 10 de las series más vistas de Netflix en los últimos días

A esta producción se suman otras series que también han logrado captar la atención de la audiencia con sus historias de ficción, drama, suspenso, terror, comedia y más, como Un trabajo maldito: miniserie, protagonizada por Lee Jae-wook.

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Este serie, ambientada en el Seúl contemporáneo, sigue la historia de Byeon Hyeok-jun, un treintañero desempleado y endeudado que acepta trabajos de medio tiempo ofrecidos por la Agencia de Empleo Spider a salarios de hasta 200 veces el mínimo legal.

Sin embargo, lo que al principio parece una solución rápida para la crisis económica que enfrenta, termina convirtiéndose en una pesadilla de supervivencia contra extrañas criaturas y sucesos paranormales.

Listado completo de lo más visto en Netflix:

Palacio: miniserie Un trabajo maldito: miniserie Lupin: parte 4 El intercambio: miniserie Desaparecida: Natalee Holloway: temporada 1 Lupin: parte 1 Lupin: parte 3 Lupin: parte 2 Doctora X: miniserie El don de engañar: temporada 1