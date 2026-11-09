El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, anunció a través de su cuenta de X que la firma española Secuoya Content Group, en alianza estratégica con la plataforma Netflix, realizará una inversión superior a los US$340 millones para fortalecer la industria audiovisual colombiana.

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El anuncio se dio en Madrid, España, en el marco de la Madrid Content Week, tras un encuentro institucional en el que participaron el vicepresidente; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; el embajador de Colombia ante la Unión Europea, Juan Gonzalo Ospina; y el presidente ejecutivo de Secuoya, Raúl Berdonés.

El esquema financiero contempla dos pilares: la inyección de más de US$30 millones para la edificación del complejo de infraestructura “Bogotá Content City” y la gestión de US$300 millones en presupuestos de producción audiovisual durante los próximos cinco años.

De acuerdo con las estimaciones de la compañía, el proyecto generará más de 2.000 empleos directos e indirectos al año y, una vez operando a plenitud, impulsará rodajes anuales por más de US$100 millones.

El nuevo centro audiovisual estará ubicado en el municipio de Cota, Cundinamarca, al norte de Bogotá. El cronograma oficial prevé el inicio de las obras de construcción para junio de 2027 y la apertura de operaciones en julio de 2028.

En su primera fase, las instalaciones abarcarán dos estudios de grabación de 1.500 metros cuadrados, dos naves de apoyo logístico de 500 metros cuadrados, áreas de vestuario, maquillaje y oficinas de producción, además de un edificio corporativo que albergará un centro de formación universitaria. La infraestructura tendrá capacidad para albergar hasta 20 producciones al año.