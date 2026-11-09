SuperIndustria anuncia archivo de investigación contra Ecopetrol y algunas filiales

La Superintendencia de Industria y Comercio tomó una decisión alrededor de la investigación que adelantaba contra Ecopetrol y otras empresas, debido a presuntas prácticas restrictivas de la competencia.

El organismo de control anunció que archivó dicha investigación, a través de la cual revisaba seis procesos de contratación de transporte de personas y carga en helicópteros, adelantados entre 2011 y 2023.

La decisión cobija a Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar, así como a las personas naturales investigadas. De acuerdo con la SIC, al no encontrarse pruebas suficientes para establecer su responsabilidad por las conductas examinadas.

De acuerdo con lo expresado por la Superintendencia, con la decisión está acogiendo una recomendación enviada por el Consejo Asesor de Competencia.

Además, también tuvo en cuenta las observaciones formuladas por la Procuraduría General de la Nación, que advirtió posibles inconsistencias en la fundamentación del informe motivado y riesgos en la motivación de una eventual sanción.

Ecopetrol Foto: Colprensa

Los seis procesos de contratación de transporte de personal y carga en helicópteros, sobre los cuales pasó la lupa la Superintendencia de Industria y Comercio, tenían un monto superior a los $417.500 millones.

Dentro de las hipótesis que se barajaron y que llevaron a la acción jurídica, estuvo la de que se habrían diseñado condiciones de contratación para favorecer a la empresa Helistar, que terminó adjudicándose los contratos.

Dentro de las presuntas irregularidades que se barajaron estaban pliegos a la medida, lo que quiere decir que se pedían requisitos sobre la antigüedad de los helicópteros que favorecían la flota de Helistar.

También fue revisada la llamada disponibilidad inmediata, es decir, la exigencia de tener las aeronaves en Colombia, blindadas y equipadas desde el momento de presentar la oferta, lo que dificultaba la entrada de nuevos competidores.

Adicionalmente, también se tuvo en cuenta la posible cancelación de licitaciones: procesos en los que podían participar otros oferentes habrían sido cancelados y posteriormente se habría contratado nuevamente a Helistar.