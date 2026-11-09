“Debe haber una norma que garantice un nombramiento ajeno al capricho del presidente”: expresidente Uribe sobre Ecopetrol

El expresidente Álvaro Uribe publicó un trino en sus redes sociales sobre su posición frente a Ecopetrol. “En la actual estructura, así como unos gobiernos la manejan bien, se corre el riesgo de que otros la quiebren y la destruyan. El país ya lo ha vivido. En el gobierno que presidí se vendió parte y se capitalizó. Ante esta situación de endeudamiento de Colombia, nosotros creemos que se debe vender parte y tener un acuerdo de gobernabilidad que la proteja, que garantice buena administración”, dijo.

Joaquín Gutiérrez es el nuevo presidente de Ecopetrol, ¿quién es?

“A mí me parece con lo que ha vivido el país, muy riesgoso, porque uno no sabe qué gobiernos van a llegar, que sea el presidente de la República el que siga diciendo quién es el gerente de Ecopetrol. Que ahora la manejen bien, ¿y quién garantiza el futuro? Por eso nosotros creemos que debe haber una norma que garantice un nombramiento ajeno al capricho del presidente de la República. Con un acuerdo de gobernabilidad que también garantice la excelencia de la empresa. ¿Para qué tener la propiedad de una empresa manejada con desgreño? Es que uno, una de las razones del hueco fiscal de Colombia hoy, es por lo que Ecopetrol ha dejado de producir. Por eso esta explicación", concluyó.