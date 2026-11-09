Millonarios perdió la oportunidad de acercarse a los puestos de privilegio para ir en busca de cupos de torneos internacionales, luego de perder en condición de visita vs. Deportes Tolima durante el pasado domingo.

El club azul empezó ganando con un golazo de tiro libre de Juan Guillermo Cuadrado, quien se estrenó en los pórticos rivales en Colombia, pero luego vino la remontada del Pijao, con la que le dio el golpe a los de Bogotá.

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En la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II también se sintió el golpe para los dirigidos por Alberto Gamero. Mientras el azul se mantiene en el grupo de los ocho (siete con 27 puntos), Tolima se reacomodó y es noveno con 26 unidades.

A falta de una fecha para que se definan los ocho clasificados, el cuadro de Ibagué arrebató tres puntos claves a los embajadores en busca de los tres cupos que restan por definir en la jornada 19.

Deportes Tolima se trepó

Hasta la noche del pasado sábado, Once Caldas se estaba metiendo como uno de los representantes colombianos en Copa Sudamericana para 2027.

No obstante, el reciente triunfo de Deportes Tolima hundió al club blanco; también repercutió en Deportivo Cali, que bajó una casilla, y puso al cuadro ibaguereño cerca de Independiente Santa Fe, América de Cali y Atlético Nacional.

Así avanza la pelea por los puestos para torneos internacionales a falta de un partido de la fecha 18, toda la jornada 19 y los cuadrangulares:

Copa Libertadores 2027

Junior de Barranquilla, campeón del primer semestre.

Campeón del segundo semestre: por definir.

Atlético Nacional, primero de la reclasificación, parcialmente.

América de Cali, segundo de la reclasificación, parcialmente.

Copa Sudamericana 2027

Campeón de la Copa BetPlay 2026: por definir.

Independiente Santa Fe, mejor ubicado en la reclasificación sin cupo a Libertadores, parcialmente.

Deportes Tolima, segundo mejor ubicado, parcialmente.

Deportivo Cali, tercero mejor ubicado, parcialmente.

Junior de Barranquilla entrará en acción este lunes frente al Cúcuta Deportivo y, a pesar de que los rojiblancos ya estén eliminados de la pelea por la clasificación a las finales del Torneo Finalización, se juegan su chance de ir a torneos Conmebol en 2027.

En caso de ganar los dirigidos por Sebastián Viera a los de Norte de Santander, igualarían la línea del Deportes Tolima como el cuarto mejor en la tabla anual.

Fecha 19, partidos, día y horas

Para el próximo sábado, 14 de noviembre, está previsto que se juegue la decisiva fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II que definirá los ocho clasificados.

En varias plazas estará puesta la atención y se jugarán cosas importantes. De momento, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) no ha programado la hora exacta para todos los compromisos: