Quentin Tarantino ha sabido llevar a la pantalla grande algunas de las historias más exitosas. Ahora, el galardonado cineasta se prepara para explorar el mundo del teatro con The Popinjay Cavalier, una comedia de aventuras que marcará su debut como dramaturgo y director teatral.

La obra estará ambientada en la Europa de la década de 1830 y tomará como referencia las aventuras clásicas de capa y espada. Sus productores la describen como una comedia de engaños y disfraces, inspirada en las grandes epopeyas del teatro y del cine. La intención es recuperar el romanticismo de ese género, con una historia que combina aventura y humor, atravesada por el estilo narrativo que ha caracterizado la filmografía de Tarantino.

La producción llegará al famoso West End de Londres en 2027, con una propuesta que combina engaños, identidades ocultas y el espíritu de las grandes historias que lo han hecho ganador de dos premios Óscar. El primer nombre confirmado del reparto es Sacha Baron Cohen, quien interpretará el papel principal. El actor británico, reconocido internacionalmente por sus personajes cómicos como Borat, Ali G y el Rey Julien, asumirá así un nuevo reto en su trayectoria y debutará en el West End con esta producción. Su participación supone, además, el primer proyecto en el que trabajará como la gran estrella bajo la dirección de Tarantino.

Baron Cohen reaccionó con humor al anuncio de su participación en la obra y aseguró estar “más que encantado” de trabajar junto “al mejor cineasta del mundo”. Tarantino, por su parte, expresó su expectativa por ofrecer al público londinense una experiencia teatral memorable.

El famoso teatro West End, en Londres. Foto: Cloudy Design - stock.adobe.com

DEBUT EN LONDRES

The Popinjay Cavalier se presentará en el Phoenix Theatre, uno de los escenarios más importantes del Reino Unido. Las funciones previas comenzarán el 23 de febrero de 2027, mientras que la noche de estreno oficial está prevista para el 18 de marzo. La temporada está programada para culminar el 13 de junio de ese año.

La producción está a cargo de Sony Pictures Entertainment y Sonia Friedman Productions. La colaboración reúne a una compañía vinculada a la industria cinematográfica con una de las productoras teatrales más reconocidas del circuito británico, en una apuesta por llevar al escenario una historia concebida por uno de los directores más reconocidos del cine contemporáneo.

Por ahora, Tarantino mantiene en reserva buena parte de los detalles narrativos y del reparto, sin embargo, confirmó que ya tenía el guion y que los nombres de actores y actrices se irán conociendo poco a poco.