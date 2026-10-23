Teatro Amira de la Rosa: Banco de la República anuncia nueva fecha para terminar las obras

Las obras de intervención integral del Teatro Amira de la Rosa, en Barranquilla, continuarán hasta el primer trimestre de 2029. Así lo informó el Banco de la República, que atribuyó el ajuste del cronograma a la complejidad técnica de los trabajos de cimentación y reforzamiento estructural, así como a situaciones sobrevinientes durante su ejecución.

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Según la entidad, una parte importante de las labores recientes se ha concentrado en el subsuelo y los primeros niveles de la edificación. A la fecha, la construcción de los pilotes, elementos fundamentales para la cimentación profunda, registra un avance del 90 %.

El Banco explicó que estos trabajos, aunque poco visibles, son necesarios para garantizar la estabilidad, la seguridad y la conservación del inmueble a largo plazo, respetando su valor histórico, arquitectónico y cultural.

De manera paralela, avanzan la evaluación y validación de materiales y soluciones constructivas para asegurar la calidad de la intervención y su integración con las características originales del teatro.

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Otro avance destacado es la culminación de la primera fase de restauración y reforzamiento de la cubierta plegada, uno de los elementos arquitectónicos más representativos de la edificación.

El Banco de la República señaló que mantiene su compromiso con la recuperación integral del Teatro Amira de la Rosa, con el propósito de convertirlo en un escenario para las artes vivas de Barranquilla, Colombia y el Gran Caribe.