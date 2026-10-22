CEOs y altos directivos participarán en macrorrueda de IA que proyecta US$200 millones en Medellín

Medellín será sede de una macrorrueda de negocios que proyecta generar transacciones superiores a US$200 millones, en el marco de la primera Semana de la Inteligencia Artificial en América, que se realizará del 9 al 13 de noviembre. El encuentro, organizado por INMERXIA, espera reunir a más de 10.000 asistentes, entre empresarios, emprendedores, proveedores tecnológicos y altos directivos.

Según las estimaciones de los organizadores, el 80% de los negocios previstos correspondería a servicios de inteligencia artificial (IA), el 10% a tecnología aplicada y el 10% restante a alianzas y servicios digitales complementarios.

La iniciativa se desarrollará en un contexto de mayor incorporación de estas herramientas en las empresas. De acuerdo con el informe Colombia AI Pulse, elaborado por Endeavor Data Unit a partir de una encuesta a más de 490 profesionales del sector corporativo, el 61% considera la IA una prioridad estratégica o un pilar central del negocio, el 82% reporta un impacto significativo y el 95% identifica oportunidades para ampliar su integración.

“Ahora buscamos acelerar la adopción de la IA en el país, conectar al sector privado con las startups, las entidades públicas y la academia, y visibilizar experiencias que puedan replicarse en diferentes industrias. Sin olvidar que buscamos revolucionar el desarrollo tecnológico de esta región mediante una herramienta que estará integrada en todos los sectores de la economía”, afirmó Daniel Saldarriaga, cofundador de INMERXIA.

La macrorrueda, patrocinada por VTEX, funcionará mediante una plataforma digital que permitirá programar reuniones entre directores ejecutivos, emprendedores y proveedores tecnológicos para identificar posibles clientes y soluciones empresariales.

“Cada participante podrá consultar los perfiles de los inscritos, seleccionar con quién desea reunirse y programar sus citas, además de contar con acceso permanente al directorio empresarial de la plataforma”, explicó Saldarriaga.

Según datos de Ruta N, Medellín alberga más de 700 empresas de base tecnológica activas y concentra cerca del 30% de las compañías de este tipo en Colombia.

Entre las empresas participantes estarán Amazon Web Services, Platzi, BYD, Habi, Buk, Riwi, Bioideas y Meta. También asistirán representantes de Fenalco, la ANDI y Cotelco.

El encuentro contará con participantes de Argentina, México, España, Perú, China, Estados Unidos y Brasil, con el propósito de promover alianzas comerciales y facilitar la incorporación de soluciones de inteligencia artificial en distintos sectores económicos.