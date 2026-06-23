La economía de los creadores: la oportunidad que millones aún están ignorando

Durante décadas, el camino para construir riqueza parecía estar definido: estudiar, conseguir un empleo, ascender profesionalmente y, con suerte, emprender algún día. Pero internet cambió las reglas del juego y dio paso a una revolución que está redefiniendo la forma en la que las personas trabajan, generan ingresos y crean empresas.

Se trata de la economía de los creadores. Hoy, una persona ya no necesita una gran infraestructura, una fábrica o una inversión millonaria para construir un negocio. En muchos casos, basta con un teléfono móvil, acceso a internet y algo valioso que compartir con el mundo. El conocimiento, la experiencia y la capacidad de conectar con otros se han convertido en activos con un valor económico sin precedentes.

Lo que comenzó con personas compartiendo contenido en redes sociales ha evolucionado hacia un ecosistema completo en el que millones de individuos generan ingresos a través de cursos, libros, comunidades, membresías, asesorías, afiliaciones, publicidad y productos digitales. Detrás de cada creador existe una marca, una audiencia y, cada vez más, una empresa.

Sin embargo, uno de los mayores errores es pensar que esta economía está reservada para influencers o celebridades. La realidad es otra. Un médico que educa sobre salud, una profesora que enseña matemáticas, una madre que comparte experiencias de crianza o un emprendedor que explica cómo vender por internet pueden convertir su conocimiento en una fuente de ingresos y de impacto.

La verdadera moneda de esta nueva economía no son los seguidores, sino la confianza. En un mundo saturado de información, las personas buscan referentes auténticos, expertos cercanos y comunidades con las que puedan identificarse. La atención se ha convertido en uno de los activos más valiosos del siglo XXI y las marcas personales están emergiendo como uno de los negocios más poderosos de nuestra era.

La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están acelerando aún más esta transformación. Herramientas que hace unos años estaban al alcance exclusivo de grandes empresas, hoy permiten que cualquier persona pueda diseñar productos, automatizar procesos, crear contenido y llegar a audiencias globales desde cualquier lugar.

Quizás lo más extraordinario de esta revolución es que está democratizando las oportunidades. Nunca antes una madre que trabaja desde casa, un joven sin grandes recursos económicos o un profesional que desea independizarse había tenido tantas posibilidades de construir una fuente de ingresos propia basada en aquello que saben hacer.

Mientras algunos continúan viendo las redes sociales únicamente como entretenimiento, otros están construyendo comunidades, creando empresas y generando riqueza alrededor de ellas. La economía de los creadores no es una moda pasajera. Es una transformación profunda en la forma en la que las personas crean valor y participan en la economía global.

Estamos presenciando el nacimiento de una nueva generación de emprendedores. Personas que quizás no tienen grandes oficinas ni estructuras corporativas, pero que han entendido que en la era digital, el activo más valioso puede ser aquello que saben, aquello que han vivido y la capacidad de ponerlo al servicio de los demás.

La pregunta ya no es si esta economía seguirá creciendo. La pregunta es cuántas personas estarán preparadas para aprovechar una de las mayores oportunidades de creación de riqueza y transformación social de nuestro tiempo.

Elizabeth Tatiana Salazar Barrientos, directora operativa de Brutal Marketing SAS