Mamá de Kimberly Loaiza habría muerto tras varios meses hospitalizada: sus amigas se despidieron

Kimberly Loaiza, una de las creadoras de contenido y figuras digitales más reconocidas de habla hispana, se convirtió en tendencia en las redes sociales por una situación que ha generado preocupación entre sus seguidores.

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Durante los últimos días comenzaron a circular versiones sobre la presunta muerte de su mamá, Mary Martínez, luego de que personas cercanas al entorno familiar compartieran mensajes de despedida que despertaron dudas sobre lo que estaría ocurriendo.

La influencer mexicana, que construyó una comunidad de millones de seguidores gracias a sus videos, proyectos musicales y contenido familiar junto a Juan de Dios Pantoja, había hablado meses atrás sobre el delicado estado de salud de su madre. Por esa razón, la noticia tomó fuerza rápidamente y provocó una ola de mensajes de apoyo y preguntas entre quienes han seguido de cerca este proceso.

Hasta ahora, ni Kimberly Loaiza ni su hermana Steffany Loaiza han confirmado públicamente el fallecimiento. Sin embargo, medios de comunicación afirman que la mujer sí habría fallecido, debido a los fuertes problemas de salud que estuvo padeciendo.

¿Quiénes habrían confirmado el deceso de Mary Martínez?

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el publicado por Martha Reyna, madre del youtuber Super Trucha, amigo de Juan de Dios Pantoja, esposo de Kimberly.

“No hay despedidas entre nosotras, siempre estarás en mi corazón. Vuela alto”, escribió en una historia de Instagram.

Poco después también apareció una publicación de Alicia Parra, mamá de Kim Shantal, quien compartió un video junto a Mary acompañado del mensaje: “Siempre te recordaré, hermosa”.

Amigas de Mary Martínez habrían confirmado su fallecimiento. Foto: 1: Instagram @marthita_reyna / Foto 2: Instagram @aliparrax

Aunque las versiones sobre el presunto fallecimiento comenzaron a circular recientemente, el estado de salud de la mamá de Kimberly Loaiza ya era conocido por parte de la audiencia de la influencer, pues la familia se vio envuelta en una fuerte polémica tras dividirse los gastos para pagar el hospital privado al que llegó.

Meses atrás, la familia dio a conocer que Mary había tenido que recibir atención médica tras presentar una complicación en una de sus piernas que terminó derivando en un proceso infeccioso más complejo.

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De acuerdo con información que se hizo pública en ese momento, uno de los factores que habría influido en el deterioro de su salud fueron las complicaciones asociadas con la diabetes.

Durante ese proceso también se habló de un absceso: “Una acumulación de pus en cualquier parte del cuerpo, originada por una infección”, según la plataforma de información médica MedlinePlus.