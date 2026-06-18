Imitadora de Shakira dio importante noticia relacionada con la Selección Colombia; causó comentarios

En medio de la fiebre por el Mundial 2026, varias figuras del mundo del entretenimiento se han manifestado a través de sus redes sociales para apoyar a sus selecciones y expresar el cariño especial que sienten por cada uno de los equipos.

Shakibecca confesó si sustituyó a Shakira en la inauguración del Mundial 2026 y generó polémica

En plena calle de Ciudad de México, lugar en el que se llevó a cabo el partido inaugural, Shakibecca, una de las imitadoras de Shakira con mayor reconocimiento a nivel internacional, llamó la atención de cientos de personas.

“En este perfil se apoya a la Selección Colombia en honor a Shakira y a todos nuestros hermanos colombianos”, escribió junto a varias fotografías de ella portando una imitación del vestuario que la barranquillera utilizó para la grabación de Dai Dai, la canción oficial de la copa del mundo 2026.

Para capturar las imágenes, posó frente al Ángel de la Independencia, en la capital mexicana, junto a la Trionda, el balón diseñado por Adidas para la más reciente edición del evento deportivo.

A través de la sección de comentarios, miles de personas opinaron sobre su interpretación de Shakira y compartieron diversas opiniones sobre su trabajo:

“Como seguidora de Shakira, me cuesta conectar con el concepto de una doble. Si estilo, su voz y su energía son tan únicos que cualquier imitación me termina pareciendo artificial”; “Dudo en si eras tú en la apertura del Mundial. Estás bellísima”; “Hermosa, mi Shaki”; “Shakibecca, mi reina hermosa, te amamos” y “Simplemente, Shaki hermosa”, son algunas de las palabras que se leen.

Filtran video de Shakira después de su presentación en el Mundial 2026; dio de qué hablar

¿La FIFA podría multar a la imitadora de Shakira?

En varias de sus presentaciones, Shakibecca ha hecho alusión al Mundial de Fútbol 2026 y ha utilizado colores, tipografías e incluso la canción oficial del torneo. Esto podría generar cuestionamientos sobre el uso de elementos vinculados al evento, ya que para esta edición se reforzaron las normas relacionadas con el uso de materiales y contenidos protegidos por derechos de autor.

Por el momento, no se ha emitido ningún comunicado oficial que confirme una sanción contra la imitadora. Sin embargo, en redes sociales comenzó a tomar fuerza la versión de que las autoridades competentes podrían evaluar si hubo un uso no autorizado de elementos oficiales vinculados al campeonato.

Además, otro aspecto que aumentó las especulaciones fue que la presentación no apareció anunciada en los canales oficiales de la federación ni dentro de la programación pública del Mundial, situación que llevó a varios usuarios a cuestionar aún más lo sucedido.