El liderazgo femenino ya no pide permiso

Recuerdo la primera vez que entré a un taller automotriz. El ruido, las miradas curiosas y esa sensación de no pertenecer. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que, para triunfar en sectores históricamente masculinos, las mujeres debíamos aprender a encajar. Hablar más fuerte. Ser más duras. Actuar como los hombres que tradicionalmente ocupaban esos espacios.

Con los años descubrí que el verdadero cambio ocurre cuando dejamos de intentar encajar y empezamos a liderar desde nuestras propias fortalezas.

Hace más de quince años llegué al sector automotor, una industria donde la mayoría de los líderes, proveedores, clientes y técnicos eran hombres. Mi esposo, fundador de nuestra empresa, aportó el conocimiento técnico que permitió construir una operación sólida. Mi contribución fue diferente: organización, visión empresarial, estructura financiera, gestión humana, fortalecimiento de procesos y una convicción permanente sobre el valor de la formalidad.

Fue precisamente allí donde encontré una oportunidad.

Nuestra empresa nació en el Siete de Agosto de Bogotá, uno de los centros automotrices a cielo abierto más importantes de América Latina. Un lugar que ha sido motor económico para miles de familias, pero que también ha convivido durante décadas con prácticas de informalidad que limitan el crecimiento de las empresas y reducen las oportunidades para los trabajadores.

Mientras muchos veían la informalidad como algo normal, yo veía una posibilidad de demostrar que existía otro camino.

Creía que era posible construir una empresa competitiva respetando a las personas. Que era posible ofrecer estabilidad laboral en un sector acostumbrado a la rotación permanente. Que era posible pagar salarios dignos, reconocer el esfuerzo de los trabajadores y convertirlos en aliados de largo plazo.

Muchos pensaron que no funcionaría.

Sin embargo, el tiempo nos demostró que las empresas crecen cuando las personas también lo hacen. Descubrimos que la rentabilidad y el bienestar no son conceptos opuestos. Que un trabajador valorado atiende mejor a los clientes. Que un equipo estable acumula experiencia y fortalece la operación. Que una organización sólida no se construye únicamente con herramientas y conocimiento técnico, sino también con confianza, cultura y propósito.

Quizás ese ha sido uno de los aportes más importantes que las mujeres hemos llevado a sectores tradicionalmente masculinos: una visión más amplia del éxito.

Porque liderar no consiste únicamente en producir más o vender más. También implica construir organizaciones sostenibles, generar oportunidades y crear entornos donde las personas quieran permanecer y desarrollarse.

La historia demuestra que las mujeres siempre hemos estado presentes en la evolución de la industria automotriz, aunque pocas veces aparecemos en los titulares. Margaret Wilcox desarrolló el primer sistema de calefacción para automóviles en 1893. Mary Anderson inventó el limpiaparabrisas. Florence Lawrence creó las primeras señales direccionales. Hedy Lamarr desarrolló tecnologías que décadas después servirían como base para sistemas de navegación utilizados actualmente en millones de vehículos.

Ninguna de ellas pidió permiso para innovar.

Simplemente identificaron un problema y decidieron resolverlo.

Eso es precisamente lo que necesitamos seguir haciendo las mujeres en Colombia.

No tenemos que demostrar que podemos hacer exactamente lo mismo que los hombres. Lo que debemos demostrar es que nuestras perspectivas, experiencias y capacidades también generan valor. Que una mujer puede liderar una empresa de transporte, una constructora, una compañía tecnológica o un taller automotriz. Que puede dirigir equipos, tomar decisiones complejas y construir organizaciones exitosas.

El futuro de los sectores históricamente masculinos no dependerá únicamente de cuántas mujeres logren ingresar a ellos. Dependerá de cuántas se atrevan a liderar sin renunciar a su esencia.

Porque las mujeres no estamos llegando a estas industrias para ocupar un espacio vacío.

Estamos llegando para transformarlas.

Y cuando una mujer decide liderar, no solo cambia su propia historia. También amplía los límites de lo que otras mujeres creen posible para sus vidas.

Tatiana Ramírez Charry, gerente de Mecanica Automotriz Especializada