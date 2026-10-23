Harold Castilla Devoz, rector de UNIMINUTO, asume la presidencia de ASCUN

La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) eligió al padre Harold Castilla Devoz, rector general de UNIMINUTO, como su nuevo presidente. Durante la misma sesión, el gremio también definió la conformación de su Consejo Directivo para el periodo 2026-2028.

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El nuevo presidente señaló que su gestión buscará construir una agenda común para la educación superior, con énfasis en la incidencia en la política pública, la defensa del sistema mixto y la autonomía universitaria, en línea con la Visión 2027 del gremio.

Castilla Devoz también destacó la importancia de fortalecer la articulación entre las instituciones, promover una gestión educativa innovadora y sostenible e impulsar la investigación, la ciencia y la tecnología.

“Me honra asumir la Presidencia de ASCUN, una responsabilidad que recibo con gratitud y con el compromiso de contribuir al fortalecimiento de la educación superior en Colombia”, afirmó.

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Frente a los cambios tecnológicos, el rector resaltó que la formación humanista debe ocupar un lugar central en las universidades, incluso ante el avance de la inteligencia artificial y la revolución digital.

“En medio de la tecnología, de la inteligencia artificial y de la revolución digital, la dimensión humanista tendrá que ser una gran apuesta nuestra, porque formamos a la persona humana”, señaló.