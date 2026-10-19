Óscar Leonardo Herrera asume como nuevo rector de la Universidad Antonio Nariño

La Universidad Antonio Nariño (UAN) nombró a Óscar Leonardo Herrera Sandoval como su nuevo rector, quien llega al cargo con cerca de tres décadas de experiencia en docencia, investigación, innovación y gestión académica.

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Herrera es ingeniero electrónico de la UAN, físico de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ingeniería de la Universidad de los Andes y doctor en Nanotecnología de la Universidad de los Estudios de Génova, en Italia, en cotutela con la Universidad Técnica de Darmstadt, en Alemania.

Antes de asumir la rectoría, se desempeñó durante cerca de nueve años como vicerrector académico de la Universidad Central. También ocupó los cargos de decano y director del Departamento de Ingeniería Electrónica.

Durante su trayectoria en esa institución lideró procesos de acreditación, reformas académicas y la creación de cerca de 30 nuevos programas, entre ellos las maestrías en Analítica de Datos y en Bioingeniería y Nanotecnología.

En el campo de la investigación, ha trabajado en tecnologías convergentes relacionadas con la nanotecnología, la biología, la informática y las ciencias cognitivas. Además, ha participado en proyectos con entidades como CIDEI y CORPOGEN y ha sido par académico de organismos como CNA, CONACES, Minciencias y ARCUSUR.

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El nuevo rector estará al frente de una institución con 50 años de trayectoria, 16 facultades y presencia en 26 sedes en Colombia, que ha formado a más de 110.000 egresados.

Herrera sucede a Mary Falk de Losada, quien continuará vinculada a la universidad como presidenta del Consejo Directivo. Durante su gestión, Losada impulsó las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas y los programas de maestría y doctorado en Educación Matemática.