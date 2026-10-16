Mario Fernando Cruz Vargas asume la dirección de la URF.

Mario Fernando Cruz Vargas asumió la dirección de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), entidad encargada de proyectar la normativa en materia cambiaria, monetaria, crediticia, bursátil y aseguradora en el país.

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Cruz Vargas es economista de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con un MBA y una maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes, y actualmente cursa una maestría en Economía en la Universidad Nacional de Colombia.

El directivo cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector privado y público y tiene experiencia en análisis económico, gestión sectorial, seguros, seguridad social y formulación de políticas públicas.

En el ámbito privado y gremial, se ha desempeñado como vicepresidente técnico de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), director de las áreas de Vida y Personas, y de Seguridad Social en Fasecolda, y analista en el Banco de Bogotá.

En la gestión pública, trabajó como jefe de Planeación y de Estudios Sectoriales del Ministerio de Salud y Protección Social, y fue asesor en la Comisión Séptima del Senado y en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

Al frente de la URF, Cruz Vargas dirigirá la formulación de proyectos de ley, decretos y conceptos técnicos fundamentados en análisis de mercado, con el propósito de construir un marco regulatorio eficiente para el sistema financiero del país.