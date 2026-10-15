En su tercer largometraje, Donde comienza el río, el director Juan Andrés Arango nos entrega una road movie cautivante, impulsada por el amor (el materno y el improbable) y su materialización en decisiones y acciones. Así, lleva a sus tres protagonistas principales y a sus espectadores del contexto duro e incierto en Bogotá al contexto duro e incierto del interior y, por último, a la selva profunda donde otras fuerzas y energías entran en juego.

En la experiencia seguimos la perspectiva del personaje principal, Yajaira, una joven madre emberá, que no se queda de brazos cruzados ante lo que ve inevitable. Sabe que Bogotá terminará cobrándole la vida a su chiquita, María (o, como mínimo, la posibilidad de alegría o de una infancia como la que ella tuvo). Lo sabe porque así le sucedió a otro pequeño de la cuadra y de la comunidad emberá, su sobrino Mateo...

En la manera en la cual esta joven emberá vive la realidad hay mucho de mágico y de subjetivo, y la película abraza este hecho. Se toma su tiempo en sus contemplaciones, en establecer esa mirada de Yajaira, distinta a la de los que crecimos en ciudad, distinta incluso a la de sus líderes de comunidad, y si bien puede hacerse lenta por momentos, su factura es impecable y su cierre es nada menos que fantástico. El esfuerzo titánico del equipo de producción se ve reflejado en servicio de esta película y sus intenciones, y merece un reconocimiento por lo que consigue. El reconocimiento, ¡ir la verla!

Sin reales alternativas, salir de la urbe se hace necesario para estos tres... Foto: Inercia Películas

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En el panorama de Yajaira y María entra Jhon, un joven crecido en las calles bravas de la urbe, pero cuyo corazón no está ahí. No es un matón, pero por cuestiones de entorno, debe jugar el rol. En consecuencia, por acciones con las que se le dificulta vivir en ese espacio agreste, decide huir de la ciudad. Y se une a la madre y a la hija en su ruta de vuelta a una selva madre de las que los actores armados y el fuego la forzaron a salir. De la jungla de concreto en Bogotá, a la selva profunda en el Chocó. Y, en su momento, la selva decidirá.

Luego de estrenarse en el TIFF (Festival Internacional de Cine de Toronto) y en el BIFF (Bogotá International Film Festival), la película llega hoy a carteleras, y al respecto hablamos con Arango. Esto nos dijo de su cine y de su película.

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ARCADIA: Juan Andrés, quería empezar preguntándole un poco, en general, sobre el cine que lo marca a usted, el cine que lo hace cineasta.

JUAN ANDRÉS ARANGO: Es una mezcla de muchas cosas. Soy muy cinéfilo, veo mucho cine de todo tipo, pero digamos que, en mi trabajo particular como director, he crecido viendo las películas de Tarkovski, de Bergman y de Pasolini, que me marcaron muchísimo y me siguen tocando profundamente. Después también hubo directores que trabajan con la realidad de manera muy directa que marcaron mucho mi trabajo. Obviamente, Víctor Gaviria con sus primeras películas es una referencia absoluta. Pero también Glauber Rocha fue alguien que me llegó mucho. Andrea Arnold, con sus primeras películas, me marcó bastante, y Naomi Kawase, sobre todo con sus tres o cuatro primeras películas, me mueve mucho. Entonces sí, es una mezcla de referencias distintas; también Jim Jarmusch me encanta.

ARCADIA: Juan Andrés, cuéntenos un poco cómo conecta esta nueva película, Donde comienza el río, con sus anteriores largometrajes y cómo se separa totalmente...

J.A.: Siento que Donde comienza el río es, de alguna manera, el cierre de una trilogía de películas que tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo sobre adolescencia e identidad, y que tiene vínculos temáticos muy fuertes con mis dos obras anteriores, X500 y La playa D.C., en esa búsqueda de quiénes somos cuando somos muy jóvenes y cambiamos de espacio. En las tres películas, los personajes se buscan en lugares bastante hostiles a los cuales han tenido que llegar. Siento que en eso hay una cercanía entre las tres obras.

Pero Donde comienza el río da un paso en una dirección muy distinta porque es una película mucho más profundamente espiritual y subjetiva. Lo que tratamos de hacer junto con el director de fotografía, la diseñadora de producción y el equipo en general es que el espectador entre en la perspectiva de Yajaira, la protagonista, y experimente la realidad como la experimenta ella. En la manera en la cual esta joven emberá vive la realidad hay mucho de mágico y de subjetivo, lo cual viene de muchas vivencias que encontré durante los cuatro años de investigación con jóvenes emberá antes de rodar la película.

En ese proceso surgía con frecuencia que, para ellos, los elementos que para nosotros serían mágicos o irreales hacen parte de la cotidianidad de cómo experimentan el mundo; no les es algo extraño, es muy normal. Y eso buscamos en la película: que el elemento de la selva que contamina con su energía los espacios que ella va recorriendo fuera muy realista dentro de esa magia que posee.

Para Juan Andrés Arango, 'Donde comienza el río' cierra una trilogía de películas sobre adolescencia e identidad. Tiene vínculos temáticos muy fuertes con sus dos obras anteriores, 'X500' y 'La playa D.C'. Foto: Fabrice Lamidey

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La fotografía es muy bien lograda, en Bogotá y en la selva, por cuenta de un esfuerzo titánico. Foto: Inercia Películas

ARCADIA: El rodaje debió ser muy exigente y me pregunto si todo este camino que usted ha recorrido como director en el sector audiovisual lo preparó. Nos muestra la jungla de concreto, la selva y muchas locaciones de una manera muy interesante; con excelente fotografía. Cuéntenos de esas lecciones aprendidas en el pasado y métodos que aplicó en este rodaje...

J.A.: Totalmente. Me exigió muchísimo a mí y a todo el equipo. Fue una película que rodamos en orden cronológico, siguiendo el viaje de los protagonistas. Empezamos en la ciudad, en esta Bogotá bien áspera en la cual rodamos, e hicimos todo el recorrido por el Magdalena Medio, por Medellín, y después por el Chocó hasta la selva profunda. Fue haber hecho ese recorrido con los protagonistas lo que hizo que, cuando ya estuviéramos rodando selva adentro, sintiéramos realmente ese viaje. Creo que para cada persona del equipo ese viaje fue significativo de una manera particular, y eso cargó de una energía muy especial las escenas.

Por un lado, siento que en mis películas anteriores aprendí a ser lo más ligero y discreto posible en la manera de rodar en los espacios. Mi objetivo en esta película, como en las otras, es no alterar la energía que tienen las locaciones elegidas (elegidas por esa energía), sino aprovecharla y camuflarnos. Aunque el equipo de rodaje termina siendo grande, está separado y difuminado en el espacio. La gente alrededor de la cámara es muy poca: no gritamos “¡corte!”, “¡acción!”, ni nada de eso; nos hacemos gestos muy discretos y pasamos mucho tiempo en esos espacios para lograr que la gente nos acepte, nos olvide y así captar esa energía. Eso me sirvió mucho de lo que he ido aprendiendo haciendo mis películas. También debo decir que esta película fue posible gracias a la experiencia de la productora Paola Andrea Pérez Nieto, de Inercia Películas, y del director de locaciones, Juan David Correa, quienes han rodado en espacios muy difíciles y tenían la experiencia necesaria para que el equipo estuviera en sitios tan duros sintiéndose cuidado, cómodo y seguro.

Los traumas del pasado ceden ante el llamado de la tierra ancestral y la certeza de que la ciudad tampoco es espacio seguro. Foto: Inercia Películas

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ARCADIA: Sobre el trabajo con los actores, cuéntenos sobre dar con la Yajaira que usted quería. ¿Qué tan difícil le fue y cómo fue ese proceso?, porque realmente lo que Girleza (Duave) entrega es muy poderoso...

J.A.: Ese fue un proceso muy largo que empezó durante la etapa de investigación de la película. En esa fase fui a visitar comunidades emberá tanto en el Chocó como en varias ciudades donde se han desplazado (Bogotá, Medellín, Cali). Estuve durante muchos meses yendo a sus espacios, hablando con la gente, escuchando e identificando qué personas podrían ser fuertes e interesantes para los personajes.

De ese proceso surgió el encuentro con Girleza, una chica de una fuerza increíble que en ese momento vivía en Bogotá, tras haber vivido en Medellín y venir de una comunidad en el Chocó. La conocí como esa mezcla de tener una identidad claramente emberá y, al mismo tiempo, ser profundamente urbana, ¡es una chica que se come la ciudad entera! Eso me fue cautivando y me hizo volver a hablar con ella y hacer pruebas cada vez más en profundidad.

Unos seis meses antes del rodaje conté con un equipo de casting amplio en varias ciudades, coordinado por Santiago Porras, que hizo búsqueda en comunidades emberá y en lugares donde hubiera chicos con la historia de Jhon: personas que han vivido en espacios complejos y tienen esa energía ruda y dulce a la vez. En Bogotá encontramos a Juan David Junca Linares, quien interpretó a John y posee una historia personal muy fuerte, y una capacidad directa para entrar en personaje. Luego realizamos una preparación actoral acompañados por Catalina Arroyave durante varias semanas, buscando que aprendieran a sacar esa energía natural por la cual los elegimos y a comunicársela a la cámara y a los demás actores, quitando capas para que su energía fluyera con naturalidad.

Girleza Duave es Yajaira, la fuerte y joven mujer que lleva esta película. Foto: Inercia Películas

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ARCADIA: Cuéntenos sobre la historia, la pulsión de contar este relato e hilvanar este encuentro entre Yajaira, María y Jhon. ¿Cuánto le tomó? ¿Qué tanto de lo que escribió en el papel terminó siendo la película o qué tanto cambió en ese proceso?

J.A.: Fue un proceso muy largo que comenzó con observación y conversaciones en los espacios de la película durante mucho tiempo. A partir de eso escribí el guion. Como vivo en Montreal, mi dinámica consiste en viajar, trabajar en el territorio, escuchar, tomar notas, regresar a escribir, trabajar el guion, ajustar lo que no funciona o no se siente natural, y volver a los espacios para poner a prueba el texto.

Es un ciclo que dura mucho tiempo; escribí unas nueve versiones del guion hasta tener una cercana a la energía de esos lugares y de las personas que los habitan. Igual, el guion sirve como una red de seguridad durante el rodaje, para no perder la dirección, pero yo lo cambio mucho. Por eso los actores nunca leen ni memorizan el guion; entienden la historia y lo que sus personajes quieren y necesitan, pero prefiero conversar con ellos antes de cada escena, explicarles la situación y comenzar a encontrarla juntos, porque su riqueza vivencial es mucho más fuerte que cualquier cosa que yo pueda escribir.

Juan David Junca Linares interpreta a John. Según el director, "posee una historia personal muy fuerte, y una capacidad directa para entrar en personaje". Foto: Inercia Películas

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ARCADIA: Estamos en etapas tan turbulentas en las que incluso se quiere invisibilizar la infancia, y uno ve en esta historia el sentido con el que Yajaira cuida a María. Es importante ese tema del cuidado hacia esa niña y cómo transmite algo profundo que a veces parece estar siendo minimizado...

J.A.: Esta es una historia de amor, y es también una historia de amor de madre a hija. Esta madre joven siente que su comunidad se está cayendo a pedazos en la ciudad y, aunque no tenga certeza de a dónde va ni de si aún existe el lugar al que se dirige, tiene que darle a su hija la oportunidad de experimentar lo que ella vivió como niña y de conectarse con ese espacio vital para ella que es la selva, así si eso implique irse sola. Hay un vínculo de madre e hija muy fuerte, y es María quien le da a Yajaira la fuerza enorme necesaria para enfrentar todo ese recorrido.

ARCADIA: La imagen, que está muy bien lograda; sobre los movimientos de cámara como parte de la narración, ¿lo planean mucho en la locación, ya saben lo que van a hacer o se va dando?

J.A.: Es un trabajo muy de la mano con Nicolás Canniccioni, el director de fotografía. Llevo una planeación mental de cada escena con diagramas de cómo me gustaría contarla mediante planos y movimientos. Al llegar a la locación lo conversamos a partir de lo que hacen los actores, cuidando no restringir sus movimientos, para que sientan la libertad de expresar la escena mientras nos adaptamos a capturarlos. Nicolás es un gran camarógrafo, además de director de fotografía. Él viene del documental (nos conocimos haciendo documental, pues yo también fui director de fotografía documental durante años) y tiene unos reflejos increíbles para adaptarse y captar las escena. Eso me permite concentrarme en los actores sabiendo que él tendrá el reflejo adecuado para cada momento.

En 'Donde comienza el río', al llegar a la selva el lenguaje visual se transforma radicalmente. Foto: Inercia Películas

En esta película ocurrió algo particular con la cámara: en la ciudad iniciamos con un estilo muy sencillo, casi todo el tiempo con cámara al hombro siguiendo de cerca a los personajes. Pero al llegar a la selva el lenguaje visual se transforma radicalmente. Siendo el lugar más remoto y de difícil acceso, llevamos grúas, drones, cable cams y steadicams, pues queríamos transmitir en la selva esta sensación mucho más mística, irreal e interior de la protagonista. Fue muy complejo, transportamos en lanchas, río arriba, grúas y cámaras submarinas, y creo que eso le da una textura y energía diferente a este espacio de la selva, y eso era importante para mí.

ARCADIA: Le quería preguntar por la música. De lo que recuerdo, se utiliza de forma muy puntual, reservada para momentos específicos. Cuéntenos un poco sobre eso, sin hacer spoilers.

J.A.: La música está puesta a cuentagotas porque soy un enamorado de los sonidos de los espacios y quería dar amplio lugar a los ambientes de la ciudad, del viaje y de la selva. Hay un diseño sonoro muy cuidadoso y complejo con esos elementos. No obstante, había momentos en que sentía la necesidad de incluir una música que emergiera del interior de Yajaira. Para esos instantes específicos tuve una música muy bella compuesta por Frannie Holder, radicada en Montreal, quien trabajó conjuntamente con Baldolovino Dumaza, flautista tradicional emberá. Yo estuve en el Chocó conectado con Frannie grabando la flauta de Baldolovino para las secciones musicales, y a partir de esos sonidos ella compuso la música de la película.

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ARCADIA: Usted vive en Montreal y estrenó su película, rodada y pensada en Colombia, en Canadá, en el TIFF. La acaba de presentar en el BIFF en Bogotá y ahora llega a las salas del país. Cuéntenos cómo va este viaje de su película por su propio río...

J.A.: Estamos muy contentos de haber podido lanzar la película. Ya la teníamos lista y no queríamos guardarla por mucho tiempo. Nos alegró mucho la selección en el TIFF porque nos permitió iniciar el recorrido rápido. El TIFF me gusta mucho por ser un espacio profundamente múltiple en su espectro cultural, y era una ventana muy bonita para el estreno. La recepción del público en las dos proyecciones fue increíble; fuimos con los protagonistas, quienes salían del país por primera vez para acudir al festival, y fue muy emocionante. Sin embargo, teníamos unas ganas enormes de presentarla en Colombia, que es el público principal para el que fue hecha. Nos alegró que fuera en el BIFF, en Bogotá, el lugar donde inicia esta historia. Y eso lo hace muy significativo.

ARCADIA: Con respecto al cine colombiano, ¿hay algo que lo emocione o algo que crea que se puede hacer mejor? Cómo lee usted el momento...

J.A.: Siento que el cine colombiano atraviesa un momento muy rico en cuanto a historias, dada la gran diversidad de voces y espacios desde los cuales se cuentan estas historias. Es un cine que ha madurado, con variedad de lenguajes y temáticas, y por eso debería tener la posibilidad de llegar a un público amplio. El desafío actual radica en que la audiencia no está acompañando lo suficiente esta producción de cine colombiano. El público se ha mantenido muy pequeño, de nicho, como si se tratara de un solo tipo de cine, cuando el cine colombiano es muchos tipos de cine, en múltiples géneros y energías. El reto es que la gente entienda que una película colombiana cuenta una historia que los puede conmover. Si le dan la oportunidad, estoy seguro de que muchos espectadores se sentirán tocados por nuestro cine.

ARCADIA: Antes de despedirlo, ¿algo que quisiera añadir o decirle al público?

J.A.: Tengo muchas ganas de compartir esta película con el público colombiano, e invito a todos a descubrir este viaje cruzando el país hasta la selva profunda.