La actriz y cantante estadounidense de raíces colombianas Sofia Carson protagonizará The Christmas Game, una comedia romántica navideña de Netflix desarrollada junto a la NFL y Skydance Sports Entertainment.

El anuncio se conoció el 25 de noviembre y marca la primera película de ficción surgida de esta alianza, consolidando el vínculo de la intérprete con la plataforma.

“Valió la pena esperar”: Martha Isabel Bolaños presentó a su misterioso nuevo novio

De acuerdo con los anuncios de la producción, la historia sigue a una agente deportiva directa y de alto nivel que enfrenta un momento complicado luego de que su cliente estrella la deje.

Para levantar cabeza antes de Navidad, busca convencer a un reconocido jugador y mariscal de campo de la NFL de trabajar con ella, pero la negociación se enreda porque se trata de su exnovio de la adolescencia y otra agente también quiere ficharlo.

El elenco principal también incluye a Taylor John Smith y Charlie Hall. La dirección está a cargo de Laura Terruso —quien dirigió Work It para Netflix y Mi papá es un peligro—, mientras que el guion pertenece a Danielle Morrow y Vanessa Marano.

Según lo informado en el anuncio, el rodaje está previsto para comenzar en enero de 2027, aunque la plataforma todavía no ha confirmado una fecha de estreno.

Uno de los puntos que más llama la atención de The Christmas Game es su enfoque narrativo. Según la información difundida por la producción, será el primer largometraje de ficción impulsado por Netflix en colaboración con la NFL, una relación que hasta ahora se había centrado principalmente en transmisiones y contenidos deportivos.

La actriz colombo estadounidense Sofía Carson, embajadora de los SAG, impactó con su vestido de chal incorporado Elie Saab. Foto: Frederic J. Brown / AFP

Aunque nació en Fort Lauderdale, Florida, y tiene 33 años, Sofia Carson tiene un lazo familiar estrecho con Colombia. Sus padres, José F. Daccarett y Laura Char Carson, nacieron en Barranquilla, y la artista ha contado en distintas entrevistas que creció viajando al país para compartir con sus abuelos, tíos y primos, además de mantener el español y las tradiciones familiares presentes en su vida cotidiana.

Ese puente cultural también ha quedado en su carrera artística. En 2016 estrenó una versión de su tema Love Is the Name junto al cantante colombiano J Balvin, un movimiento que acercó su música al público latinoamericano y reforzó su identidad entre dos culturas.

Carson se dio a conocer en televisión con papeles secundarios en series como Austin & Ally y Faking It, pero su salto internacional llegó en 2015 como Evie en Descendants, de Disney, franquicia que continuó en 2017 y 2019.

Es la serie número 1 de Netflix en 13 países, pero cerca de 90.000 personas piden retirarla del catálogo: esta es la razón

Con el tiempo, amplió su recorrido combinando actuación, música y su labor como embajadora de UNICEF en favor de la educación y los derechos de niñas y jóvenes.

En Netflix ya ha construido un historial sólido. Protagonizó el drama romántico Corazones malheridos (Purple Hearts, 2022), actuó en el thriller Equipaje de mano junto a Taron Egerton y encabezó dos producciones que alcanzaron el primer lugar del listado global de la plataforma en 2025: Mi lista de deseos y Mi año en Oxford, proyecto en el que igualmente ejerció como productora ejecutiva.