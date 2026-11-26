ARCADIA: ¿Qué le significa estrenar su corto en Bogoshorts? Y lo que este festival le representa, si algo especial le representa...

Carlos Hernández: Bogoshorts, de lejos, es el festival más importante de este tipo de trabajos casi que en el continente, así que para nosotros resulta la ventana principal natural a la que le apuntamos cuando hacemos un cortometraje. Todos los que hacemos cortometrajes, no solo en Colombia, sino en el Latinoamérica, queremos estrenar ahí. Es un espacio muy sólido, muy potente, que reúne lo mejor de lo mejor. Y no es fácil entrar. No todo corto entra por derecho propio, hay que pasar por una selección difícil que exige entregar un corto sumamente bien hecho y terminado, que cumpla con los requisitos técnicos y sume cualidades narrativas.

Nos resulta muy importante que la primera vez que el corto se vea en el país sea en Bogoshorts. Es una posibilidad que veníamos estudiando y queriendo desde que lo hacíamos. Y tengo una relación cercana con el festival. Lo conozco desde su nacimiento, y he trabajado en él en varias ocasiones. Mi deseo siempre fue el de estrenar mis cortos allí.

El cortometraje se estrena en Bogoshorts y luego trataré de llegar a tanta gente pueda en Colombia y el mundo. Foto: Archivo particular / Como pez en el agua

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Carlos Hernández Peñuela es realizador de cine y TV formado en la EICTV (Cuba) y con estudios en Colombia, España y Brasil. 'La ley de las acciones' es su tercer corto. Foto: Archivo particular / Como pez en el agua

ARCADIA: Para quien no entiende la dimensión de hacer un corto, ¿que representa el corto para el cine?

C.H.: Hacer un cortometraje tiene muchas dimensiones. La primera y la más básica es que es una fase de aprendizaje en muchos casos. Muchos directores, fotógrafos, escritores, realizadores se meten a hacer un cortometraje para aprender, conocer el lenguaje y/o prepararse para proyectos más grandes.

El corto es un formato que yo no tomo como un paso hacia un largometraje. En mi trabajo, con mi edad y mi experiencia (tengo 55 años), yo disfruto mucho del formato, si bien resulta sumamente difícil hacer uno.

Pero hay otra dimensión, en la que yo me muevo. El corto es un formato que no tomo como un paso hacia un largometraje. En mi trabajo, con mi edad y mi experiencia (tengo ya 55 años), disfruto mucho el formato del cortometraje, si bien resulta sumamente difícil hacer uno. Requiere, en muy poco tiempo, contar una historia, mover una emoción, causar un impacto, todas las cosas que se pueden conseguir con los largometrajes, pero en muy corto tiempo. Entonces, se plantee de otra manera.

A sus 55 años, Hernández Peñuela no ve en el corto una plataforma hacia un largometraje. Disfruta del formato, con las altas dificultades que plantea. Foto: Archivo particular / Como pez en el agua

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La dimensión de quienes hacemos cortometrajes, no para llegar al largometraje sino como una obra en sí, es una plaza dura. Hay mucha gente haciendo cortometrajes. Y en ellos, a diferencia de los largometrajes que se pueden plantear para obtener o recuperar una inversión, esto no se da. Así que muchos de los que hacemos cortometrajes lo hacemos por necesidad, placer, satisfacción y deseo de decir algo que consideramos importante y necesario decir con la narración cinematográfica.

Para algunos de nosotros hacer cortometrajes es un poco jugar el papel de lo que hace el arte en una sociedad,: decir algo que creemos importante decir, decir algo que consideramos que hay que decirlo de alguna manera, y en ese sentido la satisfacción es poder conectar con el público.

Para algunos de nosotros hacer cortometrajes es un poco jugar el papel de lo que hace el arte en una sociedad,: decir algo que creemos importante decir, decir algo que consideramos que hay que decirlo de alguna manera, y en ese sentido la satisfacción es poder conectar con el público. No lo estamos haciendo buscando una posibilidad económica, no estamos tratando de ganar plata con esto, no es un negocio en su planteamiento inicial. Entonces, en este caso, responde a una necesidad vital personal mía de manifestarme, de decir algo de lo que considero importante decir en este momento, en este lugar, en este país.

¿Qué pasa cuando ese que vive de cortar árboles se encuentra con el árbol que se rehúsa a ser talado? Foto: Archivo particular / Como pez en el agua

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ARCADIA: Preséntenos su corto. De dónde nace, a dónde llega en su hechura, qué puede esperar la gente.

C.H.: La ley de las acciones es un cortometraje que nace como, en general todos mis trabajos, de una profunda observación de la vida, del universo que me rodea y de una necesidad. Siento que en este país, que es en el que yo vivo, en el que me tocó vivir, nací, crecí y desarrollé mi trabajo, me parece importante decir algo acerca de lo que nos está pasando y la vida que nos rodea. A partir de eso, armé este cortometraje.

La ley de las acciones, como lo hacen las fábulas literarias, cuenta un evento que puede salirse un poco de la realidad, entrar en la fantasía, pero habla de algo profundo, una especie de verdad, un mensaje. Así funciona este cortometraje. Valiéndose de un hecho fantástico, intenta contar la historia de una persona que se enfrenta, en su trabajo y en su vida y en su quehacer, a hacer algo que es tumbar árboles. Y, de repente, por alguna razón, hay un árbol que se resiste a ser cortado. Esa es la premisa inicial y de ahí se desarrolla la historia (los cortos son tan cortos que no hay manera de contarlo sin dañar la expectativa).

Así funciona este cortometraje. Valiéndose de un hecho fantástico, intenta contar la historia de una persona que se enfrenta, en su trabajo y en su vida y en su quehacer, a hacer algo que es tumbar árboles. Y, de repente, por alguna razón, hay un árbol que se resiste a ser cortado.

Es un corto el que invito a ver. Lo puede ver cualquier persona de cualquier lugar del país y del mundo, y seguramente va a encontrar una historia universal, que nos pega a todos de diferentes maneras y que tiene que ver con la defensa de la vida. El mayor mensaje que puede dejar esta película es que la vida hay que defenderla, que la vida hay que protegerla en todas sus formas: la vida animal, la vida de las personas, la vida de los proyectos, la vida del medio ambiente.

La vida como concepto hay que cuidarla, hay que protegerla y hay que defenderla. Y eso aplica en un país como el nuestro donde, tristemente, la vida ha dejado de valer. Vemos en estos casos de falsos positivos, y en la guerra misma que la vida se torna en un bien no tan preciado, y pareciera que carece de valor. Lo que yo intento hacer con el cortometraje es defender el valor de la vida y ponerlo como tema principal de esta película. Y espero que quienes la vean sientan este mensaje potente en su medio, en su trabajo, en lo que hacen, en el país donde estén y en la ciudad donde vivan, sea cual sea su realidad.

El mayor mensaje que puede dejar esta película es que la vida hay que defenderla, que la vida hay que protegerla en todas sus formas: la vida animal, la vida de las personas, la vida de los proyectos, la vida del medio ambiente.

Luego de su estreno en Bogoshorts, el corto entra en un circuito de festivales en todo el mundo, porque nuestro interés es llegar a la mayor cantidad de público posible, sin distinción de idiomas, culturas, formas y países. Queremos llegar a todas partes, y que sea una película universal pero con mucha presencia de lo local, de la realidad nuestra. Y cuenta además con Andrés Parra como actor principal, y eso le da mucho vuelo y mucho peso a la propuesta. Es un trabajo a la altura de un actor de su altura. Y, a mi juicio, da una actuación muy buena.

Y cuenta además con Andrés Parra como actor principal, y eso le da mucho vuelo y mucho peso a nuestra propuesta. Es un trabajo a la altura de un actor de su altura. Y, a mi juicio, da una actuación muy buena.

Los invito a verlo, si no en el festival, donde se pueda en sus ciudades, universidades, espacios, coloquios, eventos... porque esa es la ventana de los cortos. Se mueven más así que en salas de cine o plataformas: yendo a universidades, colegios, eventos, festivales, espacios culturales. Sé que le vamos a dar mucha visibilidad, y que estrenarlo en Bogoshorts nos va a abrir ventanas en Colombia y por fuera.

Para Carlos Hernández, este es un cortometraje a la altura de Andrés Parra. El actor ofrece una actuación notable que raya con lo delirante. Foto: cortesía Bogoshorts Film Agency / A.P.I.

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ARCADIA: Cuéntenos sobre los retos actuales de hacer cine en Colombia.

C.H.: Los retos de hacer cine en Colombia se suman, en general, a los retos que que se plantean en todas las formas de arte y cultura. Estamos en un momento crítico donde tristemente se quiere silenciar la voz de los artistas, de los cinematografistas; quieren que exista una única verdad absoluta. De las cosas extraordinariamente desastrosas que pueden llegar con un gobierno como el que tenemos es que la cultura sufra.

Estamos en un momento crítico donde tristemente se quiere silenciar la voz de los artistas, de los cinematografistas; quieren que exista una única verdad absoluta. Asimismo, también es ahí cuando el arte, el cine y la cultura más deben plantarse y resistir.

Pero, asimismo, también es ahí cuando el arte, el cine y la cultura más deben plantarse y resistir. Porque somos la voz de los que no tienen voz; no somos la voz institucional, no somos la voz del ministerio, no somos la voz de del Gobierno. Somos la voz que puede resultar un poco incómoda porque decimos esa otra parte que las instituciones y los gobiernos a veces no ven.

Nosotros hablamos a nombre de las víctimas, a nombre de las personas que sufren, a nombre de esas realidades que se ven desde la comodidad de una ciudad o de una vida que tiene el privilegio de estar alejada de eso. Nosotros, desde el arte, desde el cine, desde la cultura hablamos por los desprotegidos, por las víctimas, por la gente que muere.

Nosotros hablamos a nombre de las víctimas, a nombre de las personas que sufren, a nombre de esas realidades que se ven desde la comodidad de una ciudad o de una vida que tiene el privilegio de estar alejada de eso. Nosotros, desde el arte, desde el cine, desde la cultura hablamos por los desprotegidos, por las víctimas, por la gente que muere. En este caso, seguramente, muchísimas personas encontrarán en el fondo de este cortometraje un llamado profundo a eso, a defender la vida y a no permitir que ningún grupo armado, ningún gobierno o ninguna organización atente contra la vida de las personas. La vida se defiende. La vida va a estar siempre por encima de todo.

Durante más de dos décadas, Bogoshorts ha entendido cada uno de sus afiches como una oportunidad para construir una conversación con su tiempo. Foto: Bogoshorts

Proyecciones (4): parte de la competencia nacional en ficción

Fecha y hora: Miércoles 2 de Diciembre 2026, 4:00 p.m.

Lugar: Alianza Francesa de Bogotá

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Fecha y hora: Viernes 4 de diciembre 2026, 4:00 p.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá - Sede Fontanar del Rio

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Fecha y hora: Sábado 5 de diciembre 2026, 3:00 p.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá - Sala Capital

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Fecha y hora: Martes 8 de diciembre 2026, 11:00 a.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá - Sala 2

****Más información en redes y en la página oficial del evento.