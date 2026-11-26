ARCADIA: ¿Qué le significa estrenar su cortometraje en Bogoshorts?

LUZBEYDI MONTERROSA: Es muy importante, es nuestro estreno nacional y es la primera vez que se va a proyectar en un escenario grande e importante de Colombia. Además, Bogoshorts es un referente para América Latina, con todo el circuito, los espacios de industria que moviliza especializados en cortometrajes, y las alianzas con festivales de diferentes categorías.

El corto es protagonizado por Margarita Barrios, Luznery Epieyu (en la imagen) y Jose Vicente. Foto: Juan Maglione

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ARCADIA: Para quien no comprende la dimensión de hacer uno, ¿qué representa el cortometraje para el cine?

L.M.: Hay una lectura alrededor de los cortometrajes justo por su formato y por el tiempo. Y, en la actualidad, mucho se habla sobre lo que representa conseguir la financiación y cómo hacer todas las alianzas. Creo que es muy complejo, pero, finalmente, si se logra hacer equipo y trabajar con personas que uno considere cercanas, se puede lograr.

Hacer cortos es muy complejo, pero, finalmente, si se logra hacer equipo y trabajar con personas que uno considere cercanas, se puede lograr.

Siempre se habla de un formato y de estas formas del tiempo que se tiene para contar y llegarle a la gente a través de un cortometraje, y hay un trabajo muy minucioso alrededor de decir: Quiero hablar de esta temática, ¿cómo hago para contarlo en tan poco tiempo, pero que no se sienta que la historia está apresurada o que no se sienta que la historia está muy lenta para su tiempo de narración y tiempo de proyección en pantalla?

ARCADIA: Preséntenos su cortometraje. ¿De dónde nace, a dónde llega en su hechura y qué puede esperar el público al verlo?

L.M.: Jülapüin Yonna nace a partir de mi activismo y de la lectura que he hecho por muchos años de lo que ha representado el extractivismo de carbón para el territorio wayú (y todas sus consecuencias). Y eso está reflejado en la obra. Pero es narrado desde lo onírico y lo poético, desde nuestra relación con la tierra como pueblo y las historias que cuentan nuestros abuelos y nuestras abuelas sobre nuestra relación con lo que nos rodea, que también hace parte de nosotros. También nace de una sensación de cuidado que tenemos cuando habitamos un lugar como La Guajira.

‘Jülapüin Yonna’ nace a partir de mi activismo y de la lectura que he hecho por muchos años de lo que ha representado el extractivismo de carbón para el territorio wayú (y todas sus consecuencias)

El corto hablar sobre lo que ha representado, para los pueblos indígenas y sus jóvenes, el heredar el conocimiento ancestral de abuelos y abuelas pero también el dolor de la tierra. Foto: Juan Maglione

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Nace también de varias conversaciones con abuelos y abuelas, y de otras realidades que percibí cuando tenía la edad de Weinshi, que es la protagonista de la película. Es una historia que atraviesa casi todo el territorio wayú justo por esta dinámica que existe de la movilidad del extractivismo de carbón en La Guajira, que nace desde el sur de La Guajira, atraviesa todo el territorio y luego llega hacia el norte de La Guajira, donde desembarca hacia Asia y hacia Europa.

A partir de esta obra hay un proceso de tiempo también, de entendimiento, y una búsqueda por contar esta historia que finalmente logré en el 2021. En 2022 conseguimos las primeras financiaciones; tuvimos varias etapas de búsqueda de financiación.

El corto habla también sobre lo que ha representado, para nosotros como pueblos indígenas y jóvenes, el que no solo heredamos el conocimiento ancestral de nuestros abuelos y abuelas, también el dolor de la tierra...

Y también refleja varias reflexiones personales: hablar sobre lo que ha representado, para nosotros como pueblos indígenas y jóvenes, el que no solo heredamos el conocimiento ancestral de nuestros abuelos y abuelas, también heredamos el dolor de la tierra. Hay una reflexión a partir de ello y una lectura que va más allá del extractivismo de carbón, abarcando todas las problemáticas alrededor de las diferentes formas de extractivismo que existen en La Guajira, que son varias...

Visualmente hermoso y revelador, el corto también cuenta con música original de Lido Pimienta. Foto: Juan Maglione

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ARCADIA: Cuéntenos sobre los retos actuales que percibe usted para hacer cine en Colombia y sobre el mensaje final de su cortometraje.

L.M.: Considero que en el cine en Colombia ha existido un proceso histórico alrededor del reconocimiento y de la financiación. En la actualidad considero que hay varios riesgos; hay porcentajes que están disminuyendo en la financiación de las líneas que ya se habían ganado en términos de derechos y de acceso al arte y la cultura, específicamente del cine.

Todo un proceso existió para que naciera la Ley de Cine y surgieran alianzas con empresas privadas para acceder a financiación. Históricamente ha existido una dificultad en términos de financiación, pero finalmente se ha entendido el tema de las coproducciones y las búsquedas de financiaciones a nivel nacional e internacional. Esto teniendo en cuenta que en Colombia solo tenemos el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), que administra Proimágenes, con todo un contexto alrededor. En la actualidad hay una lectura y una preocupación del sector audiovisual alrededor de lo que representan estas financiaciones y los recortes que están existiendo en distintas líneas que se habían logrado.

En la actualidad hay una lectura y una preocupación del sector audiovisual alrededor de lo que representan estas financiaciones y los recortes que están existiendo en distintas líneas que se habían logrado.

Mi experiencia es la de una persona que aplica a los fondos o a las líneas nacionales donde todo el mundo aplica (lo hice con mi largometraje), pero también a otros. Para el cortometraje aplicamos a la línea étnica, que es una línea que se logró a partir de mesas de concertación y negociaciones de los pueblos indígenas con el Estado colombiano hace varios años, y que ha existido a partir de las políticas públicas que se aprobaron en el 2017. Es una aprobación reciente y estas líneas existen gracias a esos procesos que hemos tenido como pueblos indígenas; y que ahora exista este contexto amenazante con este gobierno es preocupante en términos de financiación.

Para el cortometraje aplicamos a la línea étnica, que es una línea que se logró a partir de mesas de concertación y negociaciones de los pueblos indígenas con el Estado colombiano hace varios años, y que ha existido a partir de las políticas públicas que se aprobaron en el 2017.

Y eso sin incluir el tema del IVA de 19 por ciento que se está queriendo implementar también. Hay una lectura alrededor de que, de todas las artes que existen en Colombia, una de las más económicas y a la que la gente accede (de clase alta, media y baja) es el cine, y que ahora quieran aumentar el IVA será una limitante del acceso al arte, además de las problemáticas que implicaría en el sector audiovisual...

ARCADIA: El mensaje final de su cortometraje es...

L.M.: Lo que pasa en La Guajira es que el territorio wayú, por ser un territorio ubicado en el Caribe colombiano y por ser un territorio semidesértico, es uno focalizado para la transición energética. Y si bien el mundo está hablando de lo que puede significar transitar energías y de formas distintas de movilizar la energía, hay problemáticas alrededor de los territorios donde esta se piensa iniciar o activar. En La Guajira ya existen varios proyectos de transición energética que son los complejos eólicos, y por nuestra ubicación geográfica está todo el proceso del hidrógeno verde y de estos paneles solares por las radiaciones solares.

"Quisimos que estas realidades lleguen desde otras formas y emocionalidades, y hablar de manera mucho más amplia de lo que representa el extractivismo para los territorios indígenas y no indígenas", explica la directora. Foto: Juan Maglione

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El mensaje final de la película aporta una información que va más allá de datos. No quisimos que fuera una denuncia literal, como un reportaje, sino tocarla a través de lo onírico y desde la poesía. Quisimos plantear estas realidades para que lleguen desde otras formas y emocionalidades, y hablar de manera amplia sobre lo que representa el extractivismo para los territorios indígenas y no indígenas. Tocar que de su mano siempre llegan la militarización, el desplazamiento, una ruptura de la relación espiritual cosmogónica y una ruptura del hábitat de los animales, porque ya no se movilizan de la misma manera y no existen las mismas formas de migración. Es un tema amplio, pero esto sintetiza lo fundamental.

En su edición 24, que va del 1 al 8 de diciembre de 2026, Bogoshorts proyectará 300 cortos de Colombia y el mundo. Foto: Bogoshorts

Proyecciones (4): parte de la competencia nacional en ficción

Fecha y hora: miércoles 2 de diciembre 2026, 4:00 p.m.

Lugar: Alianza Francesa de Bogotá

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Fecha y hora: viernes 4 de diciembre 2026, 4:00 p.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá - Sede Fontanar del Rio

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Fecha y hora: sábado 5 de diciembre de 2026, 3:00 p.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá - Sala Capital

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Fecha y hora: martes 8 de diciembre de 2026, 11:00 a.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá - Sala 2