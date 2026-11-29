El regreso de Shrek ya empieza a tomar forma y el nuevo adelanto de la quinta película dejó una sorpresa para los seguidores de la saga: por primera vez se puede ver cómo lucirá la Dragona, el personaje que conquistó a Burro y se convirtió en su pareja dentro de la historia.

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Universal y DreamWorks compartieron un teaser de apenas 10 segundos en las redes oficiales del ogro verde. Reúne a varios personajes de la franquicia y ofrece un vistazo a la próxima aventura.

En las imágenes aparece Shrek al volante de una carroza con forma de cebolla. Cuando abre la puerta, comienzan a salir Fiona, sus hijos, Pinocho, el Lobo, los tres cerditos, los ratones, jengibre y otras galletas.

También aparecen Burro y la Dragona, él aparece cubierto de besos, en una escena que llamó la atención de los fanáticos.

La gran novedad está en la aparición de la Dragona. EL personaje no había sido mostrado en los avances anteriores, por lo que su aspecto era una de las incógnitas que mantenía con expectativa al público. La aparición de ella junto a Burro desató comentarios en las redes y queda en evidencia la gran expectativa de los fans por este estreno.

La cuenta oficial de Shrek acompañó la publicación con el mensaje “Whole Swamp pulled up for this one”, una frase que celebra la reunión de los habitantes del pantano para esta entrega.

La quinta película llegará a los cines el 30 de junio de 2027. La fecha cambió en dos ocasiones: inicialmente estaba prevista para julio de 2026 y luego pasó al 23 de diciembre de ese año, antes de que quedara fijada para el verano de 2027.

¿Cómo es el reparto en la quinta entrega de Shrek?

El reparto confirmado reúne a Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Díaz como la princesa Fiona.

También participan Zendaya, quien dará voz a Felicia, la hija adolescente de Shrek y Fiona; Chris Miller como el Espejo Mágico, y Cody Cameron como Pinocho.

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La participación de Zendaya ya había sido revelada en el primer adelanto, que presentó a Felicia y anticipó la presencia de una nueva generación dentro de la familia del ogro.

Con este nuevo avance, la producción vuelve a poner a sus personajes clásicos en el centro de la conversación. Los seguidores tendrán que esperar hasta 2027 para descubrir qué aventuras reunirán a Shrek, Fiona, Burro y el resto de sus amigos.