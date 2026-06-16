‘Shrek 5’: se reveló nuevo tráiler y fecha de estreno de la película de DreamWorks

Después de años de rumores, especulaciones y una larga espera por parte de los seguidores de una de las franquicias animadas más exitosas del cine, DreamWorks finalmente mostró nuevas imágenes de la próxima aventura del ogro más querido de la pantalla.

Adelanto de ‘Shrek 5′ desata fuertes críticas y genera polémica en las redes sociales: “Está horrible”

Con el lanzamiento de un nuevo tráiler oficial, también quedó confirmada la fecha de estreno de Shrek 5, una película que marca el regreso de personajes que acompañaron a toda una generación.

El anuncio despertó una ola inmediata de reacciones entre quienes crecieron viendo las historias del pantano, pero también entre nuevas audiencias que conocieron el universo de Shrek a través del streaming y las transmisiones en televisión.

En esta nueva entrega, la historia vuelve a centrarse en la vida de Shrek y Fiona, quienes ya dejaron atrás la etapa de recién casados para enfocarse en una dinámica familiar completamente distinta. El adelanto muestra que ahora estarán acompañados por sus hijos: Felicia, Fergus y Farkle, personajes que aparecieron siendo bebés en películas anteriores y que ahora tendrán un rol más activo dentro de la trama.

Aunque DreamWorks no reveló demasiados detalles sobre el argumento completo, el tráiler sí deja ver que el tono clásico de la saga continúa intacto: humor rápido, referencias culturales y una mezcla entre aventura y situaciones familiares.

Murió Perry, el burro que inspiró el recordado personaje de Shrek

Uno de los momentos que más llamó la atención entre los seguidores fue el regreso de varios personajes emblemáticos del universo animado. Burro vuelve a aparecer como el inseparable compañero de Shrek y, para el público latinoamericano, se confirmó además una noticia especialmente celebrada: Eugenio Derbez continuará siendo la voz del personaje en español.

Para muchos espectadores, la interpretación del actor mexicano se convirtió con el paso del tiempo en una parte esencial de la identidad del personaje. Por eso, el anuncio fue recibido con entusiasmo en redes sociales.

La nueva entrega de la saga de Shrek llegará con nuevos personajes. Foto: Captura de pantalla tomada de X @Shrek

El avance también deja ver el regreso de figuras ya conocidas como la galleta de jengibre y otros habitantes del universo fantástico que convirtió a la franquicia en un fenómeno cultural desde comienzos de los años 2000.

Finalmente, se dio a conocer que la cinta llegará a las salas de cine en el año 2027.