Ricardo Torres Castro asumió la dirección del Sena y señaló primeros compromisos con los afectados por el terremoto

El Ministerio del Trabajo informó este miércoles 19 de agosto que Ricardo Torres Castro asumió como nuevo director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), en reemplazo de la anterior administración. La posesión estuvo a cargo de la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, según el comunicado divulgado por la entidad.

Las duras advertencias del equipo de empalme anticorrupción de De La Espriella sobre millonarios contratos en MinEducación y el SENA

El Ministerio señaló que el cambio en la dirección ocurre en medio de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto, que afectó hogares, comunidades e infraestructura y también tuvo consecuencias para integrantes de la comunidad del Sena.

🇨🇴Hoy se posesionó Ricardo Torres Castro como nuevo Director General del @SENAComunica.



La Patria Milagro se construye trabajando, y la formación técnica y tecnológica será uno de sus pilares.https://t.co/oaZHqWbqCX pic.twitter.com/Mjk23pK5d5 — MinTrabajo (@MintrabajoCol) August 19, 2026

De acuerdo con la cartera, uno de los primeros compromisos de la nueva dirección será mantener contacto con las personas afectadas, escuchar sus necesidades y contribuir, desde las funciones del Sena, a la recuperación de las zonas impactadas.

“Hoy no podemos hablar de una nueva etapa del Sena sin pensar primero en las familias que atraviesan momentos difíciles. Detrás de cada afectación hay una persona, una familia y un proyecto de vida”, afirmó la ministra Natalia López Fuentes, citada en el comunicado.

La funcionaria agregó que la respuesta institucional debe contemplar tanto las afectaciones materiales como las necesidades de las comunidades. “Nuestra responsabilidad como Estado es estar presentes, acompañar y ayudar a reconstruir no solo lo material, sino la esperanza y las oportunidades”, señaló.

Según el Ministerio del Trabajo, Torres Castro asumirá la conducción de una entidad que desarrolla programas relacionados con la formación para el trabajo, el empleo y el desarrollo productivo. La cartera indicó que el nuevo director tendrá entre sus prioridades fortalecer la presencia territorial del Sena y acercar sus oportunidades a los colombianos.

El Ministerio también informó que, desde la emergencia, esa cartera y el Sena han realizado seguimiento a la situación de las regionales y los centros de formación ubicados en las zonas afectadas. Estas acciones, indicó, han estado orientadas a priorizar el bienestar de aprendices, instructores y servidores públicos.

La entidad agregó que la atención a las comunidades afectadas será uno de los asuntos que acompañará el inicio de la gestión. El nuevo director tendrá a su cargo la administración del Sena y la continuidad de sus programas y servicios en las diferentes regiones del país.

Torres afirmó que asumirá el cargo con el propósito de mantener al Sena cerca de las comunidades y atender las necesidades de quienes se han visto afectados por la emergencia.

“Asumo esta responsabilidad con un profundo sentido de servicio y con la convicción de que el Sena debe estar, hoy más que nunca, cerca de la gente”, señaló.

El nuevo director indicó que la atención a los territorios será una de las prioridades de su gestión.

El director se pronunció sobre las primeras medidas tras el temblor del pasado 10 de agosto. Foto: Colprensa.

“Nuestro primer compromiso es con las comunidades y con cada aprendiz, instructor, servidor y familia que ha sido afectada por esta emergencia. Vamos a escuchar a los territorios, acompañarlos y trabajar para que la formación, el empleo y el emprendimiento también sean caminos para reconstruir proyectos de vida”, agregó.

Más de 67.000 cupos y cero costo: la nueva convocatoria del SENA para impulsar el futuro laboral

Ricardo Torres Castro es fraile dominico, nació en Tunja, Boyacá, y cuenta con formación en Filosofía y Teología. Además, es magíster en Administración y en Negocios Internacionales y candidato a doctor.

En su trayectoria profesional se ha desempeñado como rector y decano de la Universidad Santo Tomás. También trabajó como asesor del Centro Nacional de Memoria Histórica y ha desarrollado actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos.