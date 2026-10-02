Consejo Directivo del Fomag aprobó traslado de $859.000 millones para garantizar la atención de más de 330.000 docentes

El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) aprobó el traslado de 859.000 millones de pesos del rubro de pensiones al presupuesto destinado a la salud del magisterio, de acuerdo con un comunicado de la entidad.

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La decisión busca garantizar la disponibilidad de recursos para la atención en salud de más de 330.000 docentes y sus beneficiarios. Con el traslado aprobado, el presupuesto destinado a este componente pasará de 3,7 billones de pesos a cerca de 4,6 billones de pesos.

Según la información entregada por el Fomag, la modificación presupuestal no cubre la totalidad de las necesidades financieras proyectadas para este año. El déficit estimado para el sector de salud del magisterio asciende a 2,7 billones de pesos, por lo que el traslado representa una parte de los recursos requeridos para cubrir esa diferencia.

#Atento | El Consejo Directivo del Fomag aprobó el traslado de $859.000 millones para garantizar la salud del magisterio. El movimiento presupuestal eleva los recursos de salud del magisterio a cerca de $4,6 billones y cubre parte del déficit de $2,7 billones estimado para la… pic.twitter.com/k5HhgBAlPx — Diario La República (@larepublica_co) October 2, 2026

El Consejo Directivo adoptó la medida dentro de la administración de los recursos del Fondo, que financia las prestaciones sociales y los servicios de salud de los docentes afiliados y sus beneficiarios.

De acuerdo con el comunicado, el objetivo de la decisión es disponer de recursos adicionales para atender las obligaciones relacionadas con la prestación del servicio de salud. La entidad señaló que el aumento presupuestal permitirá contar con una mayor disponibilidad frente a las necesidades previstas durante la vigencia.

La medida beneficiará a más de 330.000 personas. Foto: Tomado de X: @fecode

El traslado de recursos modifica la distribución interna del presupuesto del Fomag, al reducir en 859.000 millones de pesos la asignación correspondiente al rubro de pensiones para incorporarlos al componente de salud.

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La medida se produce en un contexto de necesidades presupuestales para la atención de los afiliados al sistema de salud del magisterio. Con la nueva asignación, los recursos disponibles para este sector se aproximan a 4,6 billones de pesos, mientras que el déficit calculado para el año se mantiene en 2,7 billones de pesos.

El Fomag indicó que la decisión está orientada a garantizar la atención de los docentes y sus beneficiarios, población que supera las 330.000 personas, mediante la disponibilidad de recursos para el componente de salud.