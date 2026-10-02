Dólar en casas de cambio: precio de la divisa para el viernes 2 de octubre de 2026

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.
Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.
En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.
Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y venta de divisas.
Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.
Precio del dólar en casas de cambio este viernes, 2 de octubre
De acuerdo con la actualización más reciente disponible de Wilkinsonpc, las cotizaciones promedio del mercado de efectivo en las principales ciudades son las siguientes.
|Bogotá
|$3.252
|$3.335
|$83
|Cali
|$3.165
|$3.325
|$160
|Cartagena
|$3.100
|$3.350
|$250
|Cúcuta
|$3.300
|$3.350
|$50
|Medellín
|$3.195
|$3.313
|$118
|Pereira
|$3.200
|$3.300
|$100
El spread corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra.
Con estos datos, Cúcuta registra el precio promedio de compra más alto, con $3.300 por dólar, mientras que Pereira presenta el precio promedio de venta más bajo, con $3.300.
Es importante tener presente que estas cotizaciones corresponden a promedios del mercado de efectivo y pueden cambiar durante la jornada. Wilkinsonpc señala que sus valores son referenciales y recomienda confirmar directamente con el establecimiento antes de realizar una operación.
Comparación con la TRM
Tomando como referencia la TRM vigente de $3.307,73 para el viernes 2 de octubre de 2026, la diferencia entre la TRM y el precio promedio de venta de cada ciudad queda así:
|Bogotá
|$3.252
|$3.335
|+$27,27
|Cali
|$3.165
|$3.325
|+$17,27
|Cartagena
|$3.100
|$3.350
|+$42,27
|Cúcuta
|$3.300
|$3.350
|+$42,27
|Medellín
|$3.195
|$3.313
|+$5,27
|Pereira
|$3.200
|$3.300
|-$7,73