Dólar en casas de cambio: precio de la divisa para el viernes 2 de octubre de 2026

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

Dólar cierra a la baja: la divisa termina más barata en la jornada del 1 de octubre

Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio este viernes, 2 de octubre

De acuerdo con la actualización más reciente disponible de Wilkinsonpc, las cotizaciones promedio del mercado de efectivo en las principales ciudades son las siguientes.

Bogotá $3.252 $3.335 $83 Cali $3.165 $3.325 $160 Cartagena $3.100 $3.350 $250 Cúcuta $3.300 $3.350 $50 Medellín $3.195 $3.313 $118 Pereira $3.200 $3.300 $100

El spread corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra.

Con estos datos, Cúcuta registra el precio promedio de compra más alto, con $3.300 por dólar, mientras que Pereira presenta el precio promedio de venta más bajo, con $3.300.

Es importante tener presente que estas cotizaciones corresponden a promedios del mercado de efectivo y pueden cambiar durante la jornada. Wilkinsonpc señala que sus valores son referenciales y recomienda confirmar directamente con el establecimiento antes de realizar una operación.

Comparación con la TRM

Tomando como referencia la TRM vigente de $3.307,73 para el viernes 2 de octubre de 2026, la diferencia entre la TRM y el precio promedio de venta de cada ciudad queda así: