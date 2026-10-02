El dólar inició la cotización de este 2 de octubre con un precio de $3.286, lo que significó una reducción de $21 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.307.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, pues el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.290. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.276. El precio promedio es de $3.284.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 6.030 millones y registra un volumen promedio de 261 millones.

En el ámbito global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, con una variación del 0,18 %, hasta las 98,905 unidades.

Así se mueve el dólar hoy. Foto: Getty Images/iStockphoto

En Colombia, los movimientos del dólar continúan teniendo un impacto directo en sectores como el comercio exterior, el turismo, las importaciones y las obligaciones financieras denominadas en moneda extranjera. Una cotización más alta puede aumentar los costos de algunos productos importados, mientras que una caída de la divisa puede favorecer a quienes tienen pagos o compromisos en dólares.

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El mercado también mantiene la atención sobre la volatilidad internacional y la evolución de los precios de las materias primas, especialmente del petróleo, debido a su importancia para las cuentas externas del país.

Estos factores, sumados al comportamiento del peso colombiano, podrían seguir definiendo la dirección de la moneda estadounidense en las próximas jornadas.

En el ámbito internacional, el comportamiento del dólar sigue siendo uno de los principales factores de atención para los mercados financieros.

Los inversionistas permanecen pendientes de las señales sobre la política monetaria de Estados Unidos y de las expectativas frente a las próximas decisiones de la Reserva Federal, elementos que pueden generar cambios en la fortaleza global de la divisa.