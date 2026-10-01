Bruce Mac Master se pronunció tras su salida de la Andi: “Será parte de lo que yo siga haciendo”

Bruce Mac Master se refirió a su salida de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) durante el recibimiento de una condecoración en el Concejo de Bogotá. En su intervención, sostuvo que parte de las labores que desarrolló al frente del gremio harán parte de sus actividades en adelante.

Renunció Bruce Mac Master a la presidencia de la Andi

El empresario señaló que continuará enfocado en la defensa de las instituciones y de la democracia, así como en promover espacios de diálogo y respeto entre diferentes sectores.

“Parte de las tareas que nosotros hemos desarrollado en la Andi será parte de lo que yo siga haciendo de aquí en adelante: será la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia, la defensa de la capacidad de conversar, la defensa de la separación de poderes”, afirmó.

#ATENCIÓN | Bruce Mac Master habla después de su salida de la ANDI. Aseguró durante el recibimiento de una condecoración en el Concejo de Bogotá que Colombia debe seguir trabajando por la unidad y en pro del empresariado.



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Mac Master también incluyó entre sus prioridades el respeto por las diferencias y la búsqueda de espacios de trabajo conjunto. En ese sentido, manifestó que continuará promoviendo la participación de distintos sectores para abordar los asuntos del país.

“La defensa del respeto por el otro, la defensa de la capacidad positiva que existe, de que trabajemos todos juntos y de que podamos nosotros sacar las cosas adelante y podamos hacer más cosas que debieran ser mejores”, agregó.

Esta es la carta con la que Bruce Mac Master renunció a la Andi: “No tiene sentido agregar incertidumbre a una tarea esencial”

Durante su intervención, el empresario también hizo referencia al significado de la condecoración recibida en el Concejo de Bogotá. Señaló que el reconocimiento adquirió un sentido particular luego de su salida de la Andi, debido a las actividades que desarrolló durante su permanencia en el gremio.

Bruce Mac Master se pronunció tras su salida de la Andi. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Por esta razón, yo diría que ha resultado este premio, este reconocimiento que ya para nosotros era de inmenso honor y muy significativo, pues ha resultado con un significado inmensamente mayor”, sostuvo.

Mac Master estuvo al frente de la Andi durante varios años, periodo en el que participó en discusiones sobre asuntos económicos, empresariales y de política pública.

Tras su salida, sus declaraciones en el Concejo de Bogotá estuvieron centradas en la continuidad de algunas de las líneas de trabajo que, según explicó, desarrolló desde el gremio.