Dólar inicia la jornada a la baja, tras decisión del Banco de la República de aumentar tasas. Arranca por debajo de 3.300 pesos

El dólar inicia el último trimestre del año, este jueves 1 de octubre, a la baja: abrió a 3.298 pesos, frente a una tasa representativa del mercado vigente para hoy de 3.312,84 pesos: una caída de 14,84 pesos.

La divisa se mueve este jueves tras dos hechos relevantes en Colombia. El primero, la Junta Directiva del Banco de la República, por mayoría, decidió aumentar la tasa de interés en 25 puntos básicos hasta 12,25 %. La determinación sorprendió al consenso de analistas, que anticipaba que no tendría movimiento y se quedaría estable. Con esto, la tasa se ubica en el nivel más alto desde marzo de 2024.

Banco de la República aumentó las tasas de interés al 12,25 %

Hacia adelante, según un análisis de Bancolombia, en las determinaciones de la Junta pesará la información sobre tres frentes: los efectos del fenómeno de El Niño, el proceso de recuperación tras el terremoto y las medidas de política fiscal.

“Este ajuste reafirma el compromiso del Banco con la convergencia de la inflación hacia la meta en el mediano plazo y con la estabilidad macroeconómica. En nuestra opinión, la decisión refleja que la Junta le dio mayor peso a la persistencia de las presiones inflacionarias que al alivio derivado de la apreciación del peso”, agrega el informe.

Con tasas más altas, el dólar podría caer de precio ante movimientos de inversionistas que utilizan estrategias como el carry trade, en la que un inversor pide prestado en una moneda con una tasa de interés baja e invierte ese dinero en otra moneda o activo con una tasa de interés alta.

El segundo hecho fue el dato de desempleo, que subió a 9,4 % en agosto, 0,8 puntos porcentuales más que un año atrás. Según AmCham Colombia, fue un mes atípico: el terremoto pudo afectar el empleo en las zonas damnificadas, aunque su incidencia nacional aún debe medirse. La industria ya mostraba debilidad y registró 240.000 ocupados menos frente a agosto de 2025.

En 10 o 12 días, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentará al Congreso la Ley de Rescate. Foto: Banco de la República / Youtube

Por su parte, BBVA Research advierte que el aumento de la tasa de desempleo se explica en buena medida por el comportamiento del empleo, que cayó un 0,5 %, entre agosto del año pasado y agosto de este año, lo que equivale a una destrucción de 126.000 empleos en el año.

“Aunque la creación de empleo ya venía perdiendo dinamismo en los meses anteriores, en agosto este deterioro se profundizó. Con esto, los resultados de este mes parecen reflejar la combinación de una tendencia de desaceleración de la creación de empleo que ya venía en los meses anteriores y un choque adicional asociado a los efectos del terremoto”, señala el análisis, y agrega que regionalmente, la mayor destrucción de empleo se concentró en las grandes ciudades, resultado que estuvo parcialmente jalonado por ciudades como Pereira, en donde el empleo cayó en un 4,2 % anual.

En ámbito internacional, el Diario Financiero de Chile destaca que el dólar marca un hito y opera en su mayor nivel del año respecto a las principales monedas.

Además, según reportó AFP, Estados Unidos informó el miércoles que su economía creció más de lo previsto en el segundo trimestre, mientras la inflación se mantuvo estable y las contrataciones en el sector privado aumentaron por encima de las expectativas.

Dólar cierra a la baja, en medio de aumento de tasas en Colombia, desempleo que crece y una mayor dinámica económica en EE. UU.

Estos datos suponen un impulso para el presidente Donald Trump en vísperas de las elecciones legislativas de noviembre, en las que la situación económica es un tema central para los votantes.

El Departamento de Comercio revisó al alza su estimación de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del segundo trimestre en la mayor economía del mundo, elevándola en 0,7 puntos porcentuales hasta el 2,2 %.

A su vez, el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), el indicador de referencia de la Reserva Federal (Fed, banco central), se situó en el 3,4 % interanual en agosto, sin cambios respecto al mes anterior tras una revisión de los datos de julio.

Estados Unidos informó el miércoles que su economía creció más de lo previsto en el segundo trimestre, mientras la inflación se mantuvo estable y las contrataciones en el sector privado aumentaron por encima de las expectativas. Foto: Getty Images

Los hogares y las empresas estadounidenses sufren desde la pandemia el impacto de los altos precios, con una inflación que supera el objetivo del 2 % de la Fed desde principios de 2021.

A comienzos de este mes, la Fed subió los tipos de interés por primera vez en tres años para combatir la inflación, hasta un rango entre el 3,75 % y el 4 %.

En Colombia, el precio del dólar cerró la jornada de este miércoles 30 de septiembre 22 pesos por debajo del valor en el que terminó la jornada del día anterior, según un informe de Bancolombia. El documento agrega que, durante la sesión, la divisa abrió en 3.305 pesos y “experimentó un comportamiento en su mayoría alcista, tal que el máximo fue de 3.330 pesos y cerró en 3.307,50 pesos”.

El precio mínimo fue de 3.295 pesos y alcanzó 1.466 transacciones que sumaron 1.429 millones de dólares, frente a una tasa representativa del mercado vigente de 3.341,23 pesos.