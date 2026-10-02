Centro Democrático hizo un particular llamado por la semana de receso escolar

Aunque el entretenimiento y los sitios que los colombianos eligen para tenerlo es una elección personal o familiar, el Centro Democrático hizo un llamado, para que los hogares escogen destinos afectados por el terremoto para promover la reactivación.

El llamado apunta a una campaña de “Turismo con corazón grande por la reconstrucción”, como la oportunidad para conocer Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Antioquia. “Estas regiones necesitan que el turismo siga llegando y dinamizando sus economías locales”, manifestó el partido político en un comunicado.

La semana de receso va del 5 al 11 de octubre, de acuerdo con las normas establecidas.

Caldas Foto: Gobernación de Caldas/API

El Centro Democrático explicó que la campaña busca además que esta semana de receso sea una oportunidad para redescubrir la riqueza cultural, gastronómica y natural de estas regiones, apoyando directamente a las familias, a los comerciantes, emprendedores y trabajadores que dependen de la actividad turística.

La semana de receso mueve

Aunque la jornada de receso, en su propuesta original, fue creada como una pausa en el calendario pedagógico, se ha ido convirtiendo en impulsora del turismo, sector clave en generación de empleo.

Según estadísticas del Ministerio de Transporte, durante la temporada 2025, teniendo en cuenta que, en general, la semana de descanso coincide con un puente festivo, la movilidad fue fuerte. Más de 11 millones de vehículos por las carreteras nacionales, 5 % más que en 2024. En transporte intermunicipal salieron 3,9 millones de pasajeros desde 52 terminales, mediante 371.446 despachos.

Por todos los canales de movilidad hubo demanda: 11 millones de vehículos en carreteras; 3,9 millones de pasajeros en transporte intermunicipal; 787.613 viajeros internacionales, según estadísticas de ese momento, por lo que se estima que en esta oportunidad el panorama será similar.

Aunque los destinos más apetecidos son aquellos que tienen playas, como San Andrés, Cartagena, Santa Marta, el llamado del Centro Democrático es justamente, adelantar un turismo solidario, con el cual, el colombiano podrá conocer otras alternativas dentro de la variedad de oferta que tiene el país en sus departamentos, y, de paso, apoyar a los ciudadanos afectados por el terremoto.