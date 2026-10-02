El pueblo antioqueño que tiene nombre de árbol, una joya ecoturística a 3 horas de Medellín

El Magdalena Medio es una de las nueve subregiones de este departamento. Según la Gobernación, esta zona cuenta con una amplia red hídrica conformada por los ríos Magdalena, Cimitarra, Alicante, Tamar, San Francisco y San Bartolomé, además de varias ciénagas, entre ellas San Bartolo, Barbacoas, Maquencal, El Tablazo, San Francisco, Caño Don Juan y La Gloria.

El rincón de Antioquia que pocos visitan y es ideal para hacer pesca deportiva, senderismo y avistamiento de aves

Está compuesta solo por seis municipios y uno de ellos es reconocido no solo porque tiene nombre de árbol, sino por ser un destino con una gran riqueza paisajística y porque guarda una gran historia alrededor del Ferrocarril de Antioquia.

Se trata de Caracolí, un nombre que fue puesto debido a la gran cantidad de caracolíes que había en el territorio en el momento de su fundación. Según la plataforma Antioquia es Mágica, en sus tierras se aprecian gran variedad de ríos y bosques húmedos y tropicales que albergan gran cantidad de especies de fauna y flora.

Caracolí es uno de los destinos para no perderse de visitar en Antioquia. Foto: Facebook Alcaldía de Caracolí/API.

También goza de una imponente vista desde el Mirador del Cañón, lo cual le da un valor ambiental importante. Además, posee el subterráneo del complejo Kárstico Cavernas del Nus, un lugar de gran diversidad de materiales como el cuarzo, calcita o mármol.

La mencionada fuente indica que estas cavernas milenarias presentan una belleza natural impresionante, con formaciones rocosas únicas y pasajes laberínticos que invitan a explorar sus misterios. Es un lugar considerado un tesoro escondido que cautiva a aquellos que buscan aventuras y maravillas naturales en un entorno especial e indescriptible.

Así es uno de los municipios con mejor calidad de vida de Antioquia, un destino para los amantes de la naturaleza y los atardeceres

Sitios de interés en Caracolí

Una de las experiencias para vivir en este pequeño municipio, ubicado a tres horas de Medellín, es montarse en los “motorodillos”, vehículos artesanales impulsados por motos que recorren las antiguas vías del ferrocarril, facilitando el transporte de los habitantes de la zona.

Además de esto, quienes llegan hasta allí pueden disfrutar de diferentes atractivos y actividades relacionadas con la naturaleza y la vida rural. Entre las opciones está recorrer fincas dedicadas a la producción de cacao, caña y leche, lo que permite acercarse a las tradiciones del campo.

Caracolí encanta con una gran oferta de lugares para conocer. Foto: Facebook Alcaldía de Caracolí/API.

Los viajeros que se animan a ir a las Cavernas del Nus se encuentran con el Mirador del Cañón, desde donde se pueden apreciar las grandes paredes rocosas que acompañan el paisaje, rodeadas por una abundante vegetación.

Más adelante está el Balneario del río Nus, un espacio propicio para refrescarse y descansar en medio del entorno natural. Sus aguas y el paisaje que las rodea ofrecen una alternativa para quienes buscan pasar un momento tranquilo al aire libre.

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Qué hacer en el casco urbano

En el casco urbano se encuentra la Iglesia del Perpetuo Socorro, un templo que llama la atención por su arquitectura y detalles decorativos. Para quienes disfrutan del turismo religioso, es uno de los lugares que pueden incluir en su recorrido.

A este atractivo se suma la Capilla María Auxiliadora, ubicada frente a la antigua estación del ferrocarril y reconocida como uno de los referentes del municipio. Su presencia forma parte del patrimonio arquitectónico y religioso de Caracolí.