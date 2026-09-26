Antioquia se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por los viajeros para visitar en Colombia. Es un territorio que ofrece diversidad de experiencias que involucran grandes paisajes de montaña, pueblos coloridos, ríos, cascadas y destinos de aventura, además de una fuerte identidad cultural.

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Es un territorio que combina aventura, naturaleza, gastronomía y descanso en viajes relativamente cortos y en el que se pueden realizar actividades como senderismo, parapente, recorridos por fincas cafeteras, deportes acuáticos y experiencias de turismo rural.

Medellín aporta una propuesta urbana y gastronómica, mientras lugares como Guatapé, Jardín, Jericó y Santa Fe de Antioquia permiten descubrir arquitectura, tradiciones y escenarios naturales muy diferentes.

Precisamente, Guatapé fue incluido en los 20 destinos imprescindibles para visitar en Colombia, según la prestigiosa revista Travel + Leisure. Destaca que este pueblo conquista por su arquitectura y el colorido de sus calles.

Guatapé es uno de los pueblos imperdibles en Antioquia. Foto: Getty Images

Las tradicionales casas de este pueblo, que ofrece una temperatura de 22 grados centígrados, están decoradas con llamativos zócalos y diseños que representan oficios, animales, naturaleza y elementos de la cultura local, convirtiendo cada recorrido en una experiencia visual.

A muy pocos minutos de Guatapé, ubicado a dos horas de Medellín y reconocido como uno de los que más atrae turistas en la región, se encuentra la Piedra del Peñol, un lugar que es imposible pasar por alto.

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Este gigantesco monolito de granito se levanta sobre el paisaje antioqueño como una enorme escultura natural y ofrece una de las panorámicas más espectaculares de este territorio antioqueño. Subir sus más de 700 escalones es todo un reto, pero el esfuerzo tiene recompensa: desde la cima se contempla una impresionante vista de 360 grados sobre el embalse de Guatapé, sus islas y las montañas que rodean este lindo destino.

La mencionada publicación indica que la cercanía entre ambos atractivos permite visitarlos fácilmente saliendo desde la capital antioqueña, aunque quedarse una noche en la zona ofrece la oportunidad de disfrutar el paisaje con más calma y descubrir propuestas de alojamiento en medio de la naturaleza, como los populares espacios de glamping que rodean el embalse.

El embalse es uno de los grandes atractivos de Guatapé. Foto: Adobe Stock

¿Cuáles son los atractivos de este destino?

En este municipio hay varios encantos para que los viajeros disfruten. Uno de los principales planes es recorrer sus calles, pues la estética tradicional y los colores vivos le dan una personalidad muy particular.

La plataforma Antioquia es Mágica indica que los caminos empedrados llevan a la calle del Recuerdo, que relata la historia de la inundación por las aguas del embalse; el Sendero Vital, que rodea la unidad deportiva; y la Plazoleta El Zócalo, donde el viajero puede tomarse un café mientras conoce de la historia de este mágico lugar.

A estos encantos se suma el malecón, desde donde zarpan embarcaciones de todos los tamaños, se realizan fiestas y los deportistas practican diversas actividades náuticas; el Monasterio Santa María de la Epifanía y el Embalse de Guatapé, que cubre la cuarta parte del municipio.