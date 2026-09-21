El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció una estrategia para acelerar el uso de cerca de 5 billones de pesos destinados a ciencia, tecnología e innovación a través del Sistema General de Regalías. La información fue divulgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), que señaló que ya se está trabajando en una hoja de ruta para revisar los procesos que han dificultado la ejecución de estos recursos.

Claudia Benavides Salazar, escogida mediante la plataforma de cazatalentos de Abelardo De La Espriella, será la nueva minCiencia y Tecnología

La ministra de Ciencia, Claudia Benavides Salazar, explicó que el objetivo es que el dinero disponible pueda convertirse en proyectos que lleguen a las regiones.

El Gobierno dice que busca destrabar los recursos

Benavides sostuvo que los recursos representan una oportunidad para impulsar diferentes iniciativas en los territorios.

“Colombia tiene hoy una oportunidad enorme. Tenemos cerca de 5 billones de pesos de regalías para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestros territorios”, afirmó la ministra.

Bajo el liderazgo del presidente Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) y atendiendo su instrucción de trabajar sin descanso, avanzamos para destrabar los recursos que necesitan la ciencia, la tecnología y la innovación en las regiones.



En un mes estamos haciendo lo que no… pic.twitter.com/BSJ2CgxS2S — MinCiencias Colombia (@MincienciasCo) September 11, 2026

En la publicación de MinCiencias también se destacó una comparación con los cuatro años anteriores. El ministerio aseguró que la administración de De La Espriella ha avanzado en un mes en una tarea que, según su propio balance, no se realizó durante el periodo de gobierno anterior.

La ministra lo expresó así: “Lo que no se hizo en cuatro años, el gobierno de la Patria Milagro lo está haciendo en un mes”.

¿Qué hará MinCiencias con los recursos?

De acuerdo con Benavides, el primer paso consiste en revisar qué está frenando los procesos relacionados con estos recursos.

“Estamos destrabando recursos clave. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Definimos una hoja de ruta concreta junto con los actores del OCAD de ciencia, tecnología e innovación”, explicó.

El OCAD es la instancia encargada de tomar decisiones sobre los recursos de regalías destinados a ciencia, tecnología e innovación. Según la ministra, dentro de esta revisión se están identificando los problemas que han retrasado los procesos.

“Estamos identificando los cuellos de botella, revisando las convocatorias, tomando las decisiones necesarias para acelerar los procesos con rigor técnico, transparencia, trazabilidad y sobre todo, seguridad jurídica”, agregó Benavides.

Claudia Benavides explica cómo busca MinCiencias agilizar los procesos pendientes. Foto: @MincienciasCo

La ministra también diferenció entre tener dinero disponible y lograr que este termine convertido en resultados.

“Porque no basta con tener los recursos, tenemos que ponerlos en movimiento. Queremos pasar de los recursos disponibles a los proyectos ejecutados, de los proyectos elegibles a los resultados concretos para las regiones”, sostuvo.

Finalmente, Benavides resumió el propósito de la estrategia con una frase: “Los recursos para la ciencia existen, ahora los estamos poniendo a trabajar por Colombia”.