Ecopetrol anuncia nuevo movimiento clave en su alta gerencia

Ecopetrol anunció el nombramiento de José Eduardo Barreneche Ávila como nuevo director corporativo de cumplimiento, decisión adoptada por la junta directiva de la compañía. Según informó la empresa el 15 de octubre de 2026, el abogado se incorporará al equipo directivo a más tardar el próximo 20 de octubre.

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El nombramiento se produce tras la salida de Rodolfo Mario García, quien ocupó el cargo hasta el 13 de octubre de 2026. De acuerdo con el comunicado, su relación laboral con la petrolera terminó por mutuo acuerdo.

José Eduardo Barreneche Ávila, nuevo director corporativo de cumplimiento. Foto: Ecopetrol

Entretanto, desde el 14 de octubre, Julio Ricardo Corredor Calderón, actual oficial de Cumplimiento suplente, quedó encargado de la Dirección Corporativa de Cumplimiento hasta que Barreneche asuma formalmente sus funciones.

El nuevo directivo es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y cuenta con una maestría en Derecho Bancario y Financiero de Queen Mary University of London, así como una maestría en Educación. También tiene especializaciones en derecho aduanero, laboral y tributario de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Norte.

Su formación incluye cursos en cumplimiento corporativo, extinción de dominio, derechos de los pueblos indígenas ante el Sistema Universal de las Naciones Unidas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y derecho de tierras, entre otras áreas.

Barreneche acumula más de 20 años de experiencia en derecho corporativo, societario, laboral y comercial, además de actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio. Su trayectoria incluye trabajo en compañías nacionales e internacionales de los sectores agrícola, agroindustrial, energético y de biocombustibles.

Nuevo nombramiento de Ecopetrol. Foto: anamejia18 - stock.adobe.com

En el Grupo Daabon se desempeñó como representante legal, secretario general y asesor en asuntos de ética y cumplimiento. También integró las juntas directivas de más de 30 compañías nacionales e internacionales, según la información divulgada por Ecopetrol.

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En el ámbito gremial, fue vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Santa Marta. Asimismo, ejerció como docente universitario en programas de pregrado y posgrado, con asignaturas relacionadas con derechos humanos, cumplimiento, derecho societario, títulos valores, derecho laboral y derecho aduanero.