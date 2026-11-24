Ecopetrol está revisando un nuevo caso de conflicto de interés por la vinculación de Sergio Hernández Alcocer, otro primo de la ex primera dama Verónica Alcocer, en la sede de Houston, una de las plazas más codiciadas al interior de la estatal petrolera.

Hernández Alcocer fue contratado en la Gerencia de Talento Organizacional como administrador de la oficina el 3 de septiembre de 2025.

Su asignación salarial en la compañía era de 83.137 dólares anuales, que se convierten en un costo para la compañía de 102.000 dólares anuales.

A la fecha, este monto anual equivale a 359.111.178 pesos colombianos, lo que representa un ingreso mensual que ronda los 30 millones de pesos.

Otros familiares de la ex primera dama ya fueron desvinculados de Ecopetrol desde el inicio del Gobierno De La Espriella, entre ellos Jaime Andrés García Cuello, quien era vicepresidente administrativo y de servicios de la compañía.

SEMANA conoció que, como estos casos, este gobierno ha detectado varios recomendados y familiares de políticos trabajando dentro de la estatal petrolera.

Se dice que Ecopetrol se convirtió en el millonario escampadero de hijos de amigos de la cúpula del gobierno Petro y el lugar al que llegaban las hojas de vida de los recomendados de algunas de sus fichas clave.