Mónica De Greiff presentó su carta de renuncia a la junta de ISA, filial de Ecopetrol

A través de información relevante en la Superintendencia Financiera, como corresponde en casos de empresas como ISA, filial de Ecopetrol, Mónica de Greiff Restrepo comunicó su renuncia a la Junta Directiva de la sociedad, con efectos a partir de la presente fecha.

De Greiff hacía parte del del comité de Talento Organizacional y comité de Auditoría y Riesgos, de los cuales también dejará de ser miembro, dice la comunicación en la SuperFinanciera.

La experta había llegado al equipo directivo de la empresa Interconexión Eléctrica S.A. el 27 de marzo de 2026, nominada por Ecopetrol, donde también hizo parte de la junta.

La política y abogada colombiana, especialista en temas administrativos, compartía la mesa de las decisiones en ISA con Fabiola Leal Castro, también nominada por la petrolera estatal.

De la junta también son miembros: Germán Arce, nominado por los fondos privados de pensiones, que son inversionistas en ISA; Astrid Martínez, también representante de las AFP, al igual que Juan Pablo Zárate. Completan el grupo Juan Emilio Posada, nominado por el Grupo EPM, y Álvaro Torres Macías, nominado por Ecopetrol.

ISA, filial de Ecopetrol Foto: JOHAN TORO

Viene una asamblea extraordinaria

La renuncia se produce a solo dos semanas de que se realice la asamblea extraordinaria, convocada para el 28 de octubre de 2026, la cual tiene en su agenda la reforma de los estatutos sociales, la armonización de las normas internas y la elección de los nueve miembros de la junta directiva para completar el periodo 2026-2028.

Esta empresa se vio involucrada en un escándalo en el gobierno pasado, debido a la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente, que considerada como irregular.

En ese sentido, la junta directiva, de la cual aún no hacía parte De Greiff, fue la que permitió la llegada de Carrillo.

El caso terminó en una decisión del Consejo de Estado que anuló su nombramiento y abrió una discusión sobre los controles de gobierno corporativo de una empresa estratégica del sector energético.