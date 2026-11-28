Cada año, Colombia negocia el incremento del salario mínimo con el propósito de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al alza del costo de vida, facilitar la planeación de los gastos laborales de las empresas y evitar ajustes salariales abruptos. Esta remuneración sirve de referencia tanto para los asalariados como para quienes trabajan por cuenta propia.

Aunque existe consenso sobre la necesidad de hacer ese ajuste anual, en lo que no hay acuerdo es en los elementos que se deben tener en cuenta para realizar el incremento. Técnicamente, los dos indicadores claves son la inflación y la productividad, pero ambos tienen varias medidas y ese es uno de los puntos de discordia, pues las partes negociadoras (empleados y empleadores) usan el dato que más les conviene.

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En cuanto a la inflación, se toma como referencia la del año que termina, en este caso 2026. Como el dato definitivo solo se conocerá en los primeros días de enero de 2027, se recurre a las proyecciones de los expertos, que anticipan un cierre cercano al 7 por ciento. Sin embargo, en el pasado se han utilizado otros indicadores. En 2022, por ejemplo, se tomó como referencia la inflación de los hogares más pobres, que fue la más alta entre los cuatro niveles de ingreso que mide el Dane.

La productividad, por su parte, tiene también varios subindicadores. Primero está la productividad por hora trabajada, que en los primeros nueve meses de 2026 fue de 2,24 por ciento. La segunda es la productividad por persona empleada, que se ubicó en -0,98 por ciento, y la productividad total de los factores (PTF), que fue de apenas 0,15 por ciento.

Así se calcula la productividad Foto: Dane

Piedad Urdinola, exdirectora del Dane, explica que, según su experiencia en anteriores negociaciones del salario mínimo, parte de la concertación consiste precisamente en acordar cuáles de los indicadores de inflación y productividad se tomarán como referencia para definir el incremento. “Primero van las negociaciones, y el margen de maniobra está en que puede escogerse cualquier dato de inflación y, si se quiere, la productividad por hora, por trabajador o la total de los factores. Si no llegan a un acuerdo, el Gobierno tiene la potestad de expedir el alza por decreto unilateral”, precisa.

La mesa de concertación tuvo una reunión el pasado jueves, en donde se presentaron los tres indicadores de productividad, que, según el Ministerio del Trabajo, ofrecen distintas perspectivas sobre el desempeño de la economía colombiana. “Ninguno, por sí solo, determina el incremento del salario mínimo. Hoy no venimos a discutir porcentajes de incremento salarial. Venimos a construir un acuerdo sobre un dato fundamental: la productividad del país”, expresó la jefa de esa cartera, Natalia López Fuentes, al finalizar la reunión.

Natalia López Fuentes. Ministra de Trabajo. Mesas de negociación del salario mínimo de 2027. Bogotá, noviembre 27 de 2026. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Explicó que la Ley 278 de 1996 fijó que debe tenerse en cuenta la productividad acordada por el comité tripartito. “Si logramos salir con una base de productividad que todos reconozcamos, habremos dado un paso decisivo para que la negociación que viene se desarrolle con mayor rigor, confianza y serenidad. No se puede concertar si partimos de realidades distintas”, precisó.

El presidente de la CUT, Nelson Alarcón, asegura que los indicadores de productividad serán analizados por el Comando Nacional Unitario como insumos para construir y presentar, el próximo 10 de diciembre, su propuesta de incremento del salario para 2027.

Jornada reducida

Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight Foto: ALEJANDRO ACOSTA - SEMANA

El abogado laboralista Camilo Cuervo sostiene que, mientras se llega a un acuerdo sobre cuál cifra de productividad usar, lo cierto es que el resultado presentado por el Dane muestra unos números sorprendentemente bajos frente a lo que esperaban algunos gremios y los sindicatos.

“Lo que se evidencia es que este año cada trabajador produjo casi 1 por ciento menos que el anterior, mientras que la productividad por hora trabajada aumentó 2,24 por ciento. Esto se explica por la entrada en plena vigencia de la Ley 2101 de 2021, que redujo la jornada laboral a 42 horas semanales. Es decir, las personas producen menos individualmente, pero son más productivas por cada hora de trabajo”, aclara. A su juicio, ahí estará uno de los principales puntos de discordia en la negociación: mientras que los sindicatos argumentarán que los colombianos producen más por hora trabajada, los empresarios señalarán que la producción por trabajador disminuyó tras la reducción de la jornada laboral.

Juan Carlos Guataquí, experto en economía laboral Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

El economista Juan Carlos Guataquí, especializado en economía laboral, dice que el problema de la productividad está mal planteado porque la comisión de concertación se dedica a discutir cuál dato escoger, pero nunca se plantea por qué la productividad es tan baja en el país y cómo hacer para mejorarla. “Las cifras tan extremadamente bajas reflejan la baja calidad del empleo creado y a eso hay que sumarle que Colombia es el segundo país de la Ocde con más horas trabajadas”, lamenta.

De la misma manera, la exdirectora del Dane señala que, aun cuando la productividad de todos los factores, hasta el tercer trimestre, fue relativamente baja, de solo 0,15 por ciento, todavía falta medir el cuarto periodo, que es cuando más crece el PIB. “Además, la productividad se basa en la estimación del valor agregado. Como este cayó en el tercer trimestre a 0,5 por ciento, también cae la productividad en ese periodo”, comenta.

Lo que falta y lo que viene

Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competitividad Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), señala que la baja productividad es un cuello de botella para toda la economía. “En este campo seguimos teniendo problemas estructurales, al igual que el resto de la región latinoamericana, y esto se debe a una serie de factores muy amplios”. Entre ellos destaca, desde la calidad de la educación y el sistema tributario hasta el funcionamiento del sistema de salud, la innovación y la formalidad. “Ninguno de estos temas es nuevo, ni en ninguno hemos hecho avances sustanciales que nos permitan resolver el asunto. Puede que de un año a otro logremos algunos puntos decimales más, o menos, pero no hay choques importantes que evidencien mejora en productividad”.

Más allá del indicador que se elija como referencia, el abogado Cuervo considera que, desde el punto de vista técnico, el incremento no debería superar significativamente el 7,15 por ciento, tomando como base una PTF de 0,15 y una inflación proyectada de 7 por ciento. Sin embargo, cree que el Gobierno de De La Espriella apostará por un aumento uno o dos puntos porcentuales superior, tanto por razones políticas como por la estrategia de negociación de los sindicatos, que, a su juicio, han sabido utilizar las tácticas populistas.

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“Cuando ponen sobre la mesa una cifra del 38 por ciento, cualquier otro aumento, incluso si supera los referentes técnicos, como uno del 9 o del 10 por ciento, va a parecer pequeño e insignificante. Y eso tampoco se vería bien en la primera negociación del salario mínimo de este Gobierno”, subraya.

Poco a poco van quedando las cartas sobre la mesa de esta nueva negociación salarial, que será determinante en un año como 2027, cuando se espera que la economía se desacelere más.