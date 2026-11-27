El dólar estadounidense terminó la jornada del 27 de noviembre en Colombia con una cotización de $3.498, tras registrar importantes variaciones en su precio a lo largo del día.

Dian propone subir la UVT a $55.673 para 2027: así impactaría los impuestos, sanciones y obligaciones tributarias.

Las fluctuaciones de esta divisa tienen efectos tanto en los consumidores como en las empresas que mantienen relaciones comerciales con otros países, realizan transferencias internacionales o adquieren productos y servicios cuyos costos están sujetos al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al finalizar las negociaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la moneda estadounidense registró una caída de $132 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), establecida por la Superintendencia Financiera en $3.630 para esa fecha.

Durante las primeras operaciones, el dólar se ubicó en $3.515, cifra que también correspondió al precio máximo de la jornada. Posteriormente, retrocedió hasta alcanzar un mínimo de $3.470. Por su parte, el valor promedio de negociación fue de aproximadamente $3.496.

En cuanto al movimiento del mercado cambiario, las operaciones realizadas durante la jornada alcanzaron un volumen aproximado de 937 millones de dólares, mientras que el promedio negociado fue de 856 millones de dólares.

Economía internacional

Francia entró en una ligera recesión, anunció este viernes el instituto oficial de estadística Insee, lo que debilita las previsiones de crecimiento de un Gobierno ya bajo presión para contener el gasto y sanear sus endeudadas arcas públicas.

El anuncio llega horas antes de que la agencia S&P Global revise la calificación de la deuda soberana de Francia. Los economistas esperan una rebaja en la calificación, en un contexto presupuestario y político incierto, tras semanas de protestas sociales.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso durante una reunión con sindicatos Foto: Tom Nicholson/Pool Reuters via A

Según los datos del Insee, el producto interno bruto (PIB) de la segunda economía de la Unión Europea se contrajo un 0,2 % en el tercer trimestre, tras estancarse en el segundo y retroceder un 0,2 % en el primero.

Sin embargo, más allá de los porcentajes, las cifras actualizadas en volumen muestran que esta potencia económica entró en el segundo trimestre en una recesión “técnica”, caracterizada por dos trimestres consecutivos de caída.

Tras situarse en 665.700 millones de euros a finales de 2025, el PIB se redujo progresivamente en los tres primeros trimestres de este año a 664.400 millones, 664.200 millones y 662.600 millones de euros, respectivamente.

“Ahora tenemos un retroceso muy ligero del PIB durante el segundo trimestre”, indicó Marie Leclair, del Insee, durante una rueda de prensa. “Técnicamente, se puede decir que estamos en recesión”, agregó.

*Con información de AFP.