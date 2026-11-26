El dólar estadounidense cerró la jornada del 26 de noviembre en Colombia con un precio de $ 3.510, tras registrar fluctuaciones significativas durante las operaciones del día.

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Los cambios en la cotización del dólar pueden repercutir tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó una reducción de $ 119 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada en $ 3.630.

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Economía internacional

El rechazo al anuncio del gobierno de Donald Trump sobre una nueva serie de aranceles se extiende este jueves entre los principales socios comerciales de Estados Unidos, con China, Brasil, Japón y la Unión Europea a la cabeza.

Los gravámenes propuestos el miércoles, que podrían llegar al 20 % en el caso de los productos chinos, no entrarán en vigor hasta dentro de un mes, periodo que permitirá al público y a las empresas presentar observaciones por escrito.

Entre los afectados también figuran India, Suiza, Corea del Sur, países del sudeste asiático y Bangladés.

La mayoría de estos nuevos aranceles, que según Washington responden a una investigación de varios meses sobre un supuesto exceso de producción de esas economías, se suman a los anunciados en julio —de un 10 %— sobre unos sesenta países con el pretexto de combatir el trabajo forzado.

Estados Unidos ha acusado a las naciones afectadas de recurrir a subsidios que provocan una sobreproducción y perjudican a sus compañías.

“Rechazamos firmemente esta idea”, respondió un portavoz de la Comisión Europea. “Por el contrario, Europa se encuentra entre las regiones más expuestas a la sobreproducción”, en particular la china, afirmó.

“Japón no mantiene prácticas de política económica ajenas al mercado ni cuenta con una capacidad estructural de producción excesiva (...). Es lamentable que se haya anunciado una medida propuesta dirigida contra Japón a pesar de ello”, dijo, de su lado, el principal portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara.

Precio del dólar en Colombia hoy Foto: Getty Images

Pretexto

China es el blanco principal de las nuevas medidas, con una tasa del 20 % que se suma a los aranceles ya existentes y que siguen vigentes, de un promedio del 12,5 % durante el año pasado.

La decisión corre el riesgo de reavivar la guerra comercial entre las dos principales potencias económicas del mundo.

Este jueves, el portavoz del Ministerio chino de Comercio, He Yadong, aseguró que Pekín “se reserva el derecho a tomar las medidas necesarias para defender firmemente sus derechos e intereses legítimos”.

En rueda de prensa, el vocero declaró que citar la “sobrecapacidad” como motivo para imponer aranceles supone “un pretexto para el proteccionismo”.

Asimismo, instó a Washington a “corregir sus prácticas erróneas y a volver al camino correcto de resolver los problemas a través del diálogo y la consulta”.

Ambos países se habían intercambiado medidas arancelarias a principios de 2025, con tasas recíprocas que superaban ampliamente el 100%, antes de que una serie de negociaciones permitiera calmar parcialmente las tensiones.

*Con información de AFP.