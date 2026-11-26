Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.
Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles de inversionistas, la divisa estadounidense desempeña un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.
En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense se utiliza como referencia para transacciones internacionales, la negociación de materias primas, la fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.
Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio u otros establecimientos autorizados para realizar estas operaciones.
Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden variar en función de la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.
Precio del dólar hoy en Colombia: TRM y cotización en casas de cambio este 26 de noviembre de 2026
Este jueves, 26 de noviembre de 2026, el dólar en Colombia registra una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.630,89 por dólar, de acuerdo con las cifras certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
La cotización presenta un incremento de $38,86 frente al miércoles 25 de noviembre, cuando se ubicó en $3.592,03. Esto representa un aumento del 1,08 %.
En las casas de cambio, los precios de compra y venta varían dependiendo de la ciudad y del establecimiento. Las referencias disponibles para este jueves muestran diferencias significativas entre las principales capitales del país.
Estos valores son orientativos y pueden modificarse durante el día, de acuerdo con la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.
Precio del dólar en casas de cambio por ciudad
Estas son las cotizaciones de referencia para el jueves 26 de noviembre de 2026:
|Ciudad
|Le compran
|Le venden
|Spread
|Bogotá
|$3.420
|$3.520
|$100
|Cali
|$3.300
|$3.550
|$250
|Cartagena
|$3.750
|$3.980
|$230
|Cúcuta
|$3.400
|$3.500
|$100
|Medellín
|$3.540
|$3.660
|$120
|Pereira
|$3.730
|$3.800
|$70
Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, y también el precio de venta más elevado, con $3.980.
En contraste, Cali presenta el menor precio de compra, con $3.300 por dólar. Cúcuta tiene el precio de venta más bajo, con $3.500.
La diferencia entre los precios de compra y venta, conocida como spread, alcanza los $250 en Cali, mientras que Pereira presenta el margen más bajo, con $70.
Precio del dólar en casas de cambio de Bogotá
En Bogotá, las cotizaciones también dependen del establecimiento y pueden cambiar durante la jornada. Entre las referencias detalladas disponibles para la capital se encuentran las siguientes:
|Casa de cambio
|Le compran
|Le venden
|Spread
|Cambios Kapital
|$3.460
|$3.550
|$90
|Amerikan Cash
|$3.460
|$3.550
|$90
|Cambios Vancouver
|$3.440
|$3.540
|$100
|Cambios Manhattan DC
|$3.400
|$3.520
|$120
|Smart Exchange
|$3.400
|$3.480
|$80
Entre estas referencias, Cambios Kapital y Amerikan Cash registran el mejor precio de compra, con $3.460 por dólar. Por su parte, Smart Exchange ofrece el menor precio de venta, con $3.480.