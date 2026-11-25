Con frecuencia, se dice que Colombia es un país poco productivo y que eso es lo que le impide crecer al mismo ritmo de otras economías. En ese diagnóstico influyen varios factores, desde el rezago tecnológico y educativo, así como la elevada informalidad laboral y el tamaño de las empresas, pues en su gran mayoría son micros y pequeñas.

En el pasado, la productividad de los trabajadores colombianos era estimada de forma agregada por el Departamento Nacional de Planeación, pero desde hace algunos años la calcula el Dane y precisamente este miércoles 25 de noviembre, informó que la Productividad Total de los Factores (PTF) de enero a septiembre de 2026 fue de 0,15 %.

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Este dato es fundamental, pues es uno de los dos principales referentes técnicos para determinar el incremento del salario mínimo en Colombia. El primero es la inflación, con la cual se busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, y el segundo es la productividad, cuya función es permitir que los trabajadores participen de las ganancias de eficiencia de la economía.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la inflación proyectada para el cierre de 2026 es de 7 por ciento y que la productividad fue de 0,15, técnicamente, el salario mínimo para 2027 debería subir 7,15 por ciento. No obstante, en ese cálculo falta el factor político de dicho aumento, pues todos los gobiernos, sin excepción, buscan dejar su marca en el mercado laboral y lo hacen mediante el incremento del salario mínimo, cuando este se define por decreto y no mediante una negociación entre empleadores y empleados.

Mesa de negociación del salario mínimo para 2027. Foto: Cortesía MinTrabajo

El año pasado, el Dane anunció que la Productividad Total de los Factores fue de 0,91 por ciento en los primeros nueve meses de 2025. La cifra, sin embargo, no fue aceptada en la mesa de negociación del salario mínimo, dado que, de un lado, los sindicatos estaban de acuerdo con ese 0,91 %, pero los empleadores se inclinaban por la productividad laboral por hora trabajada, que fue de 0,57 %, o incluso por la productividad laboral por persona empleada, que fue de -0,32 %.

Como resultado no hubo acuerdo, y entonces entró el factor político, que no tuvo en cuenta ninguno de esos indicadores técnicos, sino el llamado salario vital, que llevó a un incremento inédito del 23 %.

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Finalmente, el cálculo posterior del Dane, que incorpora los doce meses de 2025 y fue publicado en marzo de 2026, situó el aporte de la PTF al crecimiento del valor agregado en 0,75 %, es decir, menos del 0,91 % que había generado tanta discordia.

La elección del indicador de productividad ha sido controversial, no solo por lo que opinen sindicatos y empleadores, sino por el mismo Gobierno, pues en 2024 se inclinó por la productividad laboral por hora trabajada y en 2025 por la PTF, a lo que le sumó el concepto del salario vital.

Costo de contratar un trabajador con el salario mínimo. Foto: Área de Derecho Laboral Universidad del Rosario

Los cuestionamientos por la distancia entre el aumento decretado y los indicadores económicos tradicionales, así como en sus posibles efectos sobre la inflación, los costos empresariales y el empleo formal, llevaron esta controversia a los tribunales.

Como resultado, en febrero de este año, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025 (con el que se fijó el aumento para 2026) y ordenó al Gobierno Petro expedir uno transitorio. Luego levantó la suspensión, pero todavía no ha resuelto definitivamente si el Ejecutivo cumplió los requisitos legales y constitucionales para decretarlo, tema que también podría incidir en la negociación del salario de 2027.