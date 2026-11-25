El Congreso de la República aprobó una adición de 3,8 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación de 2026 y traslados presupuestales por otros 1,47 billones de pesos. Con esta medida, el Gobierno busca atender necesidades de financiación en los sectores de protección social, energía y defensa, así como la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La iniciativa, que llevaba varias semanas de trámite legislativo, recibió el aval de la plenaria del Senado el martes 24 de noviembre y de la Cámara de Representantes este miércoles 25 de noviembre.

De los recursos adicionados, 2,7 billones de pesos provienen del recaudo de los alivios tributarios establecidos en el Decreto Legislativo 1419 de 2026 y serán destinados al Fondo Milagro, encargado de financiar la asistencia humanitaria, la recuperación y la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, precisó que estos recursos no se destinarán específicamente a gastos de funcionamiento y que su traslado dependerá de las decisiones que adopte el Fondo sobre los proyectos que financiará.

Los 1,1 billones de pesos restantes de la adición presupuestal serán destinados al programa Colombia Mayor. Según el ministro, el gobierno de Gustavo Petro dejó pendiente el pago de una mesada correspondiente a marzo de 2026.

El Gobierno espera distribuir los recursos durante los primeros días de diciembre, antes de la temporada navideña.

Miguel Gómez, ministro de Hacienda, en el Congreso durante el trámite de adición presupuestal de 2026. Foto: Ministerio de Hacienda

“Quiero recordar que la adición presupuestal se hace para cubrir unos huecos presupuestales que nosotros recibimos del gobierno de Gustavo Petro. En el caso de los adultos mayores, de los subsidios eléctricos y, naturalmente, de la provisión para gastos de las Fuerzas Militares”, dijo Gómez Martínez.

Recursos para Air-e

Otro de los principales beneficiarios de la iniciativa aprobada por el Congreso será el sector eléctrico, particularmente Air-e.

De los 1,47 billones de pesos en traslados presupuestales, cerca de 1,2 billones irán al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para atender las deudas de la compañía con el mercado eléctrico y garantizar la continuidad del suministro de energía en la costa Caribe.

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A diferencia de la adición presupuestal, estos traslados no aumentan el monto global del presupuesto de 2026, sino que permiten cambiar la destinación de recursos previamente contemplados.

El Congreso también autorizó la reorientación de 238.762 millones de pesos dentro del sector Defensa para atender el pago de asignaciones de retiro, mesadas y servicios médicos de los veteranos de la Fuerza Pública.

El Congreso en pleno respaldó la adición presupuestal. Foto: Colprensa

Finalmente, otros 27.527 millones de pesos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) complementarán la financiación del programa Colombia Mayor.

Con la aprobación legislativa, queda pendiente la ejecución de los recursos en las últimas semanas del año y alistar todo lo que se requiere para la programación de las finanzas públicas de 2027.