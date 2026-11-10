Política

Partidos políticos reciben millonario presupuesto: así los financiará el Estado en 2026

El CNE emitió una nueva resolución que avala los recursos estatales para los partidos y movimientos políticos en el segundo semestre de 2026.

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Redacción Semana
10 de noviembre de 2026 a las 11:38 a. m.
Congreso y CNE. Imagen de referencia.
Congreso y CNE. Imagen de referencia. Foto: SEMANA

El Consejo Nacional Electoral estableció que 38.036 millones de pesos serán destinados para financiar el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica para el período comprendido entre el 20 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con la norma, el dinero está disponible en el Fondo Nacional de Financiación Política y se distribuye de la siguiente manera:

  • El 10 por ciento se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos con personería jurídica.
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  • El 15 por ciento se distribuirá por partes iguales entre los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido el 3 por ciento o más del total de votos emitidos válidamente en el territorio nacional en la última elección de Senado o Cámara de Representantes.
  • El 40 por ciento se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección de concejos municipales.
  • El 10 por ciento se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección de asambleas departamentales.
Los magistrados fueron elegidos por el Congreso pleno y estarán hasta 2030 en el Consejo Nacional Electoral.
Los magistrados del CNE avalaron la distribución de recursos a partidos y movimientos políticos. Foto: Foto Guillermo Torres Reina / Semana
  • El 5 por ciento se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas.
  • El 5 por ciento restante se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos políticos o movimientos políticos en proporción al número de jóvenes elegidos en las corporaciones públicas.

Bajo esas directrices, así quedó el presupuesto de funcionamiento para los partidos y movimientos políticos en el segundo semestre de 2026. El Partido Liberal será quien más reciba dinero del Estado.

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  • Partido Liberal: $5.306.878.047
  • Partido Conservador: $4.538.407.908
  • Partido Cambio Radical: $2.804.882.337
  • Partido Alianza Verde: $2.317.283.899
  • Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia: $478.913.553
  • Partido Alianza Social Independiente: $1.1226.223.908
  • Partido Mira: $770.563.716
  • Partido De La U: $3.544.821.705
  • Partido Centro Democrático: $4.414.631.418
  • Movimiento Alternativo Indígena y Social: $770.951.642
Instalación legislatura 2026 congreso
Congreso de la República. Imagen de referencia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA
  • Partido Colombia Justa Libres: $319.376.011
  • Partido Colombia Renaciente: $654.555.181
  • Movimiento Alianza Democrática Amplia: $439.949.275
  • Partido Dignidad y Compromiso: $495.511.791
  • Partido Nuevo Liberalismo: $815.698.268
  • Movimiento Salvación Nacional: $1.152.602.246
  • Partido Oxígeno: $166.499.992
  • Partido Republicano: $307.382.941
  • Partido Demócrata Colombiano: $694.833.237
  • Partido Ecologista Colombiano: $176.525.412
  • Partido La Fuerza: $396.941.190
  • Partido En Marcha: $506.967.420
  • Movimiento Pato Histórico: $5.038.316.368
  • Partido Defensores de la Patria: $140.874.872
  • Partido Libres: $197.857.967
  • Movimiento Unidad en Miga por Colombia: $197.857.967
  • Partido Esperanza Democrática: $197.857.967