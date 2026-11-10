Partidos políticos reciben millonario presupuesto: así los financiará el Estado en 2026

El Consejo Nacional Electoral estableció que 38.036 millones de pesos serán destinados para financiar el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica para el período comprendido entre el 20 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con la norma, el dinero está disponible en el Fondo Nacional de Financiación Política y se distribuye de la siguiente manera:

El 10 por ciento se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos con personería jurídica.

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El 15 por ciento se distribuirá por partes iguales entre los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido el 3 por ciento o más del total de votos emitidos válidamente en el territorio nacional en la última elección de Senado o Cámara de Representantes.

El 40 por ciento se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección de concejos municipales.

El 10 por ciento se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección de asambleas departamentales.

Los magistrados del CNE avalaron la distribución de recursos a partidos y movimientos políticos. Foto: Foto Guillermo Torres Reina / Semana

El 5 por ciento se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas.

El 5 por ciento restante se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos políticos o movimientos políticos en proporción al número de jóvenes elegidos en las corporaciones públicas.

Bajo esas directrices, así quedó el presupuesto de funcionamiento para los partidos y movimientos políticos en el segundo semestre de 2026. El Partido Liberal será quien más reciba dinero del Estado.

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Partido Liberal: $5.306.878.047

Partido Conservador: $4.538.407.908

Partido Cambio Radical: $2.804.882.337

Partido Alianza Verde: $2.317.283.899

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia: $478.913.553

Partido Alianza Social Independiente: $1.1226.223.908

Partido Mira: $770.563.716

Partido De La U: $3.544.821.705

Partido Centro Democrático: $4.414.631.418

Movimiento Alternativo Indígena y Social: $770.951.642

Congreso de la República. Imagen de referencia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Partido Colombia Justa Libres: $319.376.011

Partido Colombia Renaciente: $654.555.181

Movimiento Alianza Democrática Amplia: $439.949.275

Partido Dignidad y Compromiso: $495.511.791

Partido Nuevo Liberalismo: $815.698.268

Movimiento Salvación Nacional: $1.152.602.246

Partido Oxígeno: $166.499.992

Partido Republicano: $307.382.941

Partido Demócrata Colombiano: $694.833.237

Partido Ecologista Colombiano: $176.525.412

Partido La Fuerza: $396.941.190

Partido En Marcha: $506.967.420

Movimiento Pato Histórico: $5.038.316.368

Partido Defensores de la Patria: $140.874.872

Partido Libres: $197.857.967

Movimiento Unidad en Miga por Colombia: $197.857.967

Partido Esperanza Democrática: $197.857.967