Se acaba Comunes: CNE confirma la desaparición jurídica del partido político de los ex-Farc

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en firme la pérdida de la personería jurídica de Comunes, partido surgido tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Farc.

Sin plata y sin personería jurídica: el final del Partido Comunes que nació por el Acuerdo de Paz

Integrantes de la bancada legislativa del partido Comunes. Foto: foto: TOMADA DE REDES SOCIALES

La decisión, adoptada por la Dirección de Vigilancia e Inspección Electoral del organismo, quedó formalizada mediante una resolución fechada el 1.° de octubre.

En el documento, el tribunal electoral concluyó que la colectividad no cumplió con las condiciones de representatividad exigidas por la Constitución para conservar su reconocimiento como partido político.

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La determinación se produjo tras terminar el periodo especial establecido en el Acuerdo de Paz y sus posteriores desarrollos legislativos.

Durante los periodos electorales de 2018-2022 y 2022-2026, Comunes contó con una representación garantizada de 10 congresistas: cinco senadores y cinco representantes a la Cámara.

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Ese régimen especial llegó a su fin el 19 de julio de 2026. A partir de entonces, la colectividad debía someterse a las reglas ordinarias del sistema electoral, entre ellas obtener el respaldo suficiente para superar el umbral del 3 % requerido para conservar la personería jurídica.

En las elecciones legislativas de marzo, Comunes participó en una lista coaligada con Fuerza Ciudadana, movimiento liderado por Carlos Caicedo. Sin embargo, la alianza no alcanzó la votación necesaria y no obtuvo representación en el Congreso.

Iván Cepeda y partido Comunes. Foto: Colprensa.

El CNE estableció que la votación requerida para superar el umbral correspondía a 584.362,17 votos, cifra que la colectividad no consiguió.

Con la decisión, Comunes queda por fuera del Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, poniendo fin al reconocimiento jurídico que obtuvo como parte de la implementación política del Acuerdo de Paz.