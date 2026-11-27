Colombia es el país de Latinoamérica donde el Black Friday genera mayor proporción de ira en los medios de comunicación. Así lo revela un análisis de LatAm Intersect, que evaluó las emociones asociadas a esta jornada comercial en portales de noticias y redes sociales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú durante los últimos 30 días.

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El estudio, realizado con tecnología de la plataforma Delta Analytics BV, encontró que el 46,10 % de las publicaciones informativas en Colombia refleja ira, el porcentaje más alto entre los seis mercados analizados. Le siguen México, con 41,37 %, y Perú, con 41,21 %. En Chile y Argentina, este sentimiento también encabezó las conversaciones en medios, con 41,37 % y 41,43 %, respectivamente.

El resultado evidencia un contraste entre el entusiasmo que despiertan las promociones y las preocupaciones que rodean estas jornadas, particularmente frente a la transparencia de los descuentos, los precios y los posibles problemas logísticos.

En Colombia, las denuncias y alertas sobre posibles fraudes representaron el 52,34 % de la conversación noticiosa relacionada con el Black Friday. Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

Sin embargo, el comportamiento cambia cuando se revisan las redes sociales. En Colombia, la sorpresa fue la emoción predominante en Instagram, con 27,49 %, y TikTok, con 32,73 %. En Facebook también encabezó la conversación, con 26,11 %, seguida de la anticipación, con 24,33 %.

Otro de los hallazgos del análisis está relacionado con los temas que concentran la atención de los consumidores. En Colombia, las denuncias y alertas sobre posibles fraudes representaron el 52,34 % de la conversación noticiosa relacionada con el Black Friday. Por su parte, el interés por reducir los costos de compra también aparece entre las preocupaciones, con referencias a los envíos gratuitos y las facilidades de pago en cuotas, que alcanzaron el 14,17 %.

Brasil mostró un comportamiento distinto al del resto de los países. Allí predominan las emociones positivas: la felicidad representó el 82,64 % de las publicaciones en Facebook y el 80,52 % en Instagram, mientras que la anticipación alcanzó el 37,56 % en los medios de comunicación.

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En este contexto, Roger Darashah, director y cofundador de LatAm Intersect explicó que “Este análisis traza un retrato de los latinoamericanos frente a las situaciones de consumo y muestra cómo públicos diversos se posicionan frente a este tema. Es fundamental entender cada medio de acuerdo con su audiencia”

El análisis se conoce en el comienzo del Black Friday, que se celebra hoy viernes 27 de noviembre y marca el inicio de una de las principales temporadas comerciales del año, seguida por el Cyber Monday del 30 de noviembre.