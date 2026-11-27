Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles de inversionistas, la divisa estadounidense desempeña un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense se utiliza como referencia para transacciones internacionales, la negociación de materias primas, la fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio u otros establecimientos autorizados para realizar estas operaciones.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden variar en función de la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: TRM y cotización en casas de cambio este 27 de noviembre de 2026

Este viernes, 27 de noviembre de 2026, el dólar en Colombia registra una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.630,89 por dólar, de acuerdo con la información certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La tasa se mantiene sin cambios frente al jueves 26 de noviembre, cuando también se ubicó en $3.630,89. Sin embargo, representa un incremento de $38,86, equivalente al 1,08 %, frente a la TRM del miércoles 25 de noviembre, que fue de $3.592,03.

En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias dependiendo de la ciudad y del establecimiento. Por eso, quienes tengan previsto comprar o vender dólares deben consultar las cotizaciones antes de realizar cualquier operación.

Estos valores son orientativos y pueden cambiar durante la jornada, de acuerdo con la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Estas son las cotizaciones de referencia para este viernes 27 de noviembre de 2026:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.420 $3.520 $100 Cali $3.300 $3.550 $250 Cartagena $3.750 $3.980 $230 Cúcuta $3.400 $3.500 $100 Medellín $3.590 $3.760 $170 Pereira $3.730 $3.800 $70

Según estas referencias, Cartagena tiene el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, y también registra el valor de venta más elevado, de $3.980.

Por otro lado, Cali presenta el precio de compra más bajo, con $3.300, mientras que Cúcuta tiene la cotización de venta más económica, con $3.500.

En cuanto a la diferencia entre los precios de compra y venta, conocida como spread, Cali registra el margen más amplio, con $250. Pereira, por su parte, tiene la menor diferencia, de $70.

Precio del dólar en casas de cambio de Bogotá

En Bogotá, el valor del dólar también cambia dependiendo del establecimiento en el que se realice la operación. Cada casa de cambio establece sus propias tarifas de compra y venta, por lo que es recomendable comparar varias opciones antes de negociar.

Casas de cambio Le compran Le venden Spread Cambios Kapital $3.460 $3.550 $90 Amerikan Cash $3.460 $3.550 $90 Cambios Vancouver $3.440 $3.540 $100 Cambios Manhattan DC $3.400 $3.520 $120 Smart Exchange $3.400 $3.480 $80

De acuerdo con estos datos, Cambios Kapital y Amerikan Cash ofrecían el mejor precio de compra, con $3.460 por dólar. En cambio, Smart Exchange registraba el precio de venta más bajo, con $3.480.