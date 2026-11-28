SEMANA: ¿Qué es AngloGold Ashanti?

MATEO RESTREPO: AngloGold Ashanti es una compañía minera de oro hoy en día, que tiene operación en diez países, donde opera diez minas y dos proyectos nuevos. ¿Cuáles son los dos proyectos nuevos? Un proyecto importante en Nevada, Estados Unidos, y el proyecto Quebradona en Colombia. Es la cuarta minera de oro más relevante del mundo en cuanto a producción. Y lo segundo: es una compañía pública, listada en bolsa, tanto en la bolsa de Nueva York como en la bolsa de Londres. Y hay una particularidad: es una compañía multinacional en el top 4 global, manejada por un colombiano, Alberto Calderón.

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SEMANA: ¿Qué es Quebradona?

M.R.: Es el proyecto bandera de AngloGold Ashanti en Colombia. Es Minera de Cobre Quebradona y va a convertirse en la primera mina de cobre a gran escala de Colombia. Está ubicado en el suroeste antioqueño, en el municipio de Jericó. Es un proyecto bastante particular.

SEMANA: ¿Por qué?

M.R.: Porque es un depósito robusto y grande, que permite poner a Colombia en el mapa global, no solamente por el depósito, sino en el momento en que entre en producción de cobre.

SEMANA: ¿Eso qué significa?

M.R.: Es un tema importante y estratégico para el país. Hoy en día, en el centro de la geopolítica global, está la discusión alrededor de la cadena de suministro de minerales críticos. ¿Por qué? Los minerales críticos son el fundamento de la economía de los siguientes 50 años. ¿Cuál es esa economía? Tiene dos motores. Uno se llama transición energética. Y el otro se llama infraestructura digital. El común denominador y el conector, literalmente, entre las dos es un mineral: cobre. Y tenemos la oportunidad en Colombia de desarrollar la industria de cobre para que el país sea un actor fundamental en la cadena de suministro de minerales críticos y un actor clave precisamente en esa economía del siglo XXI.

SEMANA: ¿Cuáles son los planes de inversión de AngloGold Ashanti en Quebradona?

M.R.: Nuestro plan de inversión, solo en CAPEX, en la fase de construcción que dura cuatro años, es de 2.500 millones de dólares. Esperamos empezar la construcción de este proyecto en 2028, después de surtir durante 2027 todo el proceso de licenciamiento ambiental. Es un proyecto que tiene un componente muy importante de obra civil completamente moderna. Es una minería subterránea porque es un depósito de cobre encapsulado a más de un kilómetro de profundidad y seis kilómetros adentro de la montaña, que requiere una tecnología de punta que va a traer AngloGold a Colombia para poder incursionar el país en una minería moderna de cobre.

SEMANA: ¿Por qué cobra relevancia ese proyecto hoy? Quebradona, después de que entre en operación, ¿cuánto va a exportar?

M.R.: Primer punto: Ingresar en la canasta de minerales críticos en la cadena es fundamental para el país. Todos sabemos que seguramente vamos a tener un declive en la producción de petróleo, mas no de gas. Y la manera de compensar tiene que ser con otro mineral u otro gran rubro exportador. Y Colombia tiene grandes depósitos de cobre, porque estamos en la franja de cobre de las Américas, donde Chile representa el 25 por ciento de la producción del mundo; después sigue Perú. Y esa misma franja pasa por Colombia, solo que no habíamos hecho la exploración suficiente ni los proyectos para llevar a cabo esta minería.

SEMANA: ¿Cuál es el segundo punto?

M.R.: No solamente es una inversión de 2.500 millones de dólares, la inversión más grande en los últimos 20 años del sector minero. En Antioquia, el proyecto más grande de infraestructura que se ha realizado es Hidroituango, que, sin la contingencia, era un proyecto de 11 billones de pesos; el proyecto Quebradona va a estar entre 8 y 10 billones de pesos durante su fase de construcción. Y para eso va a requerir 3.500 empleos. Ahora bien, una vez pasamos a la fase de producción, un solo proyecto, una mina subterránea con los más altos estándares de sostenibilidad y técnicos, va a permitir que Colombia exporte 1.600 millones de dólares, que sumará a la canasta exportadora del país. Poniendo esto en perspectiva, todo el sector de banano representa 1.300 millones de dólares y el de flores unos 2.000 millones.

Vamos más allá, vamos al government take. El Estado es el principal socio de los proyectos, tanto mineros como de hidrocarburos. Entre el 55 y el 60 por ciento de todas las utilidades del proyecto quedan en manos del Estado, entre impuestos y regalías. En este caso, una vez empiece este proyecto a producir, le va a girar un cheque a la nación anual entre 1,5 y 1,6 billones de pesos todos los años, que es más o menos equivalente al 10 por ciento de la reforma tributaria que estamos discutiendo hoy.

La mina Quebradona está ubicada en una montaña entre la vereda Cauca y el corregimiento de Palocabildo, a 11 kilómetros del casco urbano de Jericó. Foto: archivo/Semana.

SEMANA: Este no es un proyecto nuevo; ya tiene historia. ¿Por qué hoy se destraba y qué fue lo que pasó antes que no tuvo tracción?

M.R.: Los proyectos mineros y estas grandes iniciativas del sector extractivo tienen una curva muy larga, porque la primera fase, que es más o menos de 10 años, usualmente, es la exploración. Y este caso no es la excepción. La compañía lleva invertidos en Quebradona 435 millones de dólares. Llevamos en el territorio 15 años. Eso nos permitió una campaña de exploración robusta, seria, técnica, para poder dimensionar un depósito de talla global. Además, una ingeniería muy robusta que hemos venido haciendo a raíz de la exploración y que nos permitió tener un proyecto que la compañía intentó también licenciar entre 2019 y el 2021-2022. Durante esa fase de licenciamiento, hubo unos vacíos de información que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales consideró que debía hacer unos estudios adicionales para poder llenar esos vacíos. Y se archivó el proceso de licenciamiento.

SEMANA: No se negó…

M.R.: No, no se negó. Se archivó por unos vacíos de información. Y, en consecuencia, la compañía, con base en ese informe, en ese archivo y en esos vacíos de información, pero también con base en el diálogo abierto que hemos tenido como empresa, que hemos tenido con la comunidad, con las fuerzas vivas, donde han expresado sus preocupaciones, la compañía se volteó durante cuatro años e hizo una reingeniería total del proyecto. Y hoy tenemos un proyecto maduro, sólido, con los más altos estándares internacionales de sostenibilidad y con unas modificaciones significativas, donde adaptamos el proyecto al territorio y no al revés. Pero ese paso no se da si no se cuenta con un Estado que brinde las garantías de inversión a una compañía que perfectamente lo puede hacer en otro país. Y en este caso, tiene confianza en el gobierno de Abelardo De La Espriella. Y tiene la confianza de que el gobierno, no solamente con sus anuncios de apoyo al sector privado, para que el país crezca, para que genere empleo, para que venga el desarrollo, sino que también esto ha pasado a la acción. El gobierno en su conjunto ha realizado unas mesas de trabajo con nosotros y con muchas otras empresas de muchos otros sectores para destrabar proyectos estratégicos que les pegan a todas las puntas: le pegan al desarrollo local, le pegan al desarrollo de proveedores, les pegan a las finanzas públicas, a las exportaciones y al empleo. Y este es uno de ellos. Y venimos trabajando de manera decidida con el Gobierno para poder superar esas barreras que tenía el proyecto y que le habían puesto también, seamos claros, para que esto no saliera adelante, a pesar de los beneficios que son muy claros. Con los impactos que hoy, a través de la reingeniería, tenemos mitigados completamente con los más altos estándares de operación.

SEMANA: ¿Cómo blindar un proyecto y una inversión de este nivel si en cuatro años se puede devolver el péndulo?

M.R.: Tengo que decir que tenemos un marco legal en el cual confiamos. Un marco legal, inclusive que nosotros, a pesar de unas, en nuestra opinión, arbitrariedades jurídicas, defendimos nuestra posición cuando eso ha ocurrido. Pensamos, y por eso el Gobierno es muy consciente, que debemos avanzar de manera rápida sin perder el rigor técnico ni el rigor de evaluación, puntualmente en el ámbito ambiental y técnico, desde lo minero, para poder dar tranquilidad de este proyecto, cómo se hace, con los más altos estándares ambientales y que, por ende, vamos a dejar el territorio mejor que lo que encontramos. Creo que también hay prevención con el sector minero, estigmatizado. Pero tenemos que ver cómo el sector minero ha sido, por ejemplo, el motor de desarrollo de Chile, de Perú, de Estados Unidos, de Canadá y de Australia. Y precisamente allá todavía no es la discusión o mina o agua, o mina o vida. Allá está la mina y antes la mina protege el agua, limpia las aguas y garantiza el buen trato y la buena relación entre la minería y el agua. Y esos estándares son los que hay que exigir. Y eso es lo que esta compañía tiene. Una compañía listada en bolsa, con los inversionistas que tienen el rigor en las exigencias desde la sostenibilidad. Las vamos a aplicar, como venimos haciendo, en el territorio.

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SEMANA: ¿Qué responder a las comunidades por los temores que despierta el proyecto? Una vocación turística y agrícola que tiene la región, dueños de terrenos que en su momento manifestaron su preocupación y, sobre todo, el tema del agua y su cuidado. Con un paréntesis ahí, ¿hay consultas previas?

M.R.: No, señor. Empecemos por eso. No tenemos comunidades ni indígenas ni afro en la zona de influencia del proyecto. Segundo punto: la totalidad de las operaciones y actividad minera ocurre en predios propios. Tercer factor, la coexistencia. Y voy a empezar por el agua. La inmensa mayoría del requerimiento de agua va a provenir de las aguas lluvias que caen en nuestros predios. O sea, no impactamos absolutamente ninguna cuenca que abastezca a ningún predio aledaño. Además, la planta de procesamiento de mineral no solamente cuenta con todas las plantas de tratamiento de agua, sino que el 93 por ciento del agua se recircula. Ese fue uno de los temas de la reingeniería. Antes era el 80 por ciento; ya estamos en el 93 por ciento, que es el estándar más alto permitido con la tecnología de hoy. El único punto de captación de agua nuestra va a ser el río Cauca. Vamos a captar hoy solamente 150 litros. Eso es el 0,02 por ciento de la totalidad del caudal del río Cauca, inclusive en su momento más bajo. Eso, para que lo pongamos también en dimensión, es lo que requiere y capta cualquier cultivo de arroz del Tolima. Ha habido un mito alrededor de las aguas subterráneas en cuanto a la tunelería, dado que somos una mina subterránea. Los estudios más robustos los estamos aportando nosotros a la autoridad, pero claro que son nuestros. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder encontrar el depósito, hicimos 120.000 metros de perforaciones. Por ende, es la manera físicamente de poder acceder al subsuelo y hasta lo más profundo y poder ver cómo se comporta. Por ende, hay claridad de que no tenemos acuíferos, que es el tema complejo. Tampoco podemos caer en esa discusión como la que vivió Antioquia en su momento con el Túnel de Oriente, que es el túnel que conecta a Medellín con el aeropuerto, que decían: “Si hay túnel, se acaba el agua de Santa Elena; por ende, no hay flores para la feria de Flores de Medellín”. Hoy en día no tenemos un túnel, sino dos de ocho kilómetros. Y seguimos teniendo agua en Santa Elena, siendo una despensa de flores y de alimentos de todo el valle de Aburrá. Entonces, ese debate también tenemos que pasarlo, a través de derribar los mitos y hablar con la ciencia y con la data, no con los mitos y con la pasión.

SEMANA: ¿Qué pasa en épocas, por ejemplo, como un fenómeno de El Niño intenso, de sequía, si no hay lluvias y en donde ustedes se alimentan de la lluvia?

M.R.: Tenemos la captación de hasta 150 litros del río Cauca, que es el 0,02 del caudal.

SEMANA: ¿Y eso es suficiente para la operación?

M.R.: Eso es suficiente para abastecer porque el 93 por ciento del agua se recircula. La recirculamos, la tratamos, volvemos y la utilizamos. Por ende, máximo requerimos ese 7 por ciento adicional para alimentar la planta nuestra.

SEMANA: Hay algunas operaciones de oro en el país que son legales, pero donde la minería ilegal ha empezado a permear ahí. ¿Cómo blindar la operación de Quebradona para que no haya minería ilegal cuando ustedes tienen una operación legal?

M.R.: Muy sencillo, en la minería de cobre no hay ilegalidad.

SEMANA: ¿Por qué?

M.R.: Porque cuando el depósito está a un kilómetro de profundidad y a seis kilómetros hacia adentro de la montaña, la única manera de acceder es a través de tunelería a gran escala, como los túneles que hay en el país, y por ende una millonaria inversión con una maquinaria de gran escala para poder acceder a él. Pero, además, las únicas refinadoras de cobre en las Américas están pegadas solamente a las minas de Codelco en Chile. O sea, todo el mineral de cobre, que es este caso, se procesa en Asia. Entonces, usted saca una tonelada de cobre y le va a valer más mover la volqueta porque no la va a poder procesar. Por ende, en la minería de cobre no hay ilegalidad.

AngloGold Ashanti asegura que Quebradona podrá mantener su operación gracias a la recirculación del 93 % del agua utilizada en el proceso. Foto: Proyecto Quebradona

SEMANA: ¿De esa operación qué va a salir? ¿Y cómo es el proceso dentro de esa cadena de valor?

M.R.: Usualmente tiene la extracción; sale la roca, se muele, se tritura y se pasa por un proceso de concentración, que es simplemente un proceso físico de flotación y concentración. Entonces sale un concentrado de cobre. Nosotros vamos a estar exportando un promedio de 300.000 toneladas al año en contenedores a través de los puertos de Colombia. Ojalá por el puerto de Urabá, para darle más dinamismo al Urabá antioqueño, que nos queda muy cerca. Todo sale contenerizado y, por lo general, se va a refinadoras que hoy están, principalmente, en Asia. Pero eso ata con cómo empezamos esta conversación: la batalla que hay alrededor del control de los minerales críticos. Y hay un interés particular de Estados Unidos y de países desarrollados de poder poner refinadoras en las Américas. Porque una vez el mineral concentrado abastece las refinadoras, se saca el producto terminado de cobre de alta calidad para sus diferentes usos.

SEMANA: ¿Cuánto tiempo dura la operación?

M.R.: Tenemos cuatro años de construcción y está establecido 19 años de operación, o sea, de extracción, para sacar el total de 116 millones de toneladas. Y, como toda mina, tiene un cierre minero adecuado, que es simplemente un cierre ambiental de la mina, donde seguimos en territorio encargados de ese cierre completo ambiental de la mina, de acuerdo con la normatividad colombiana e internacional.

SEMANA: ¿Cuál cree que va a ser el desafío más importante que va a tener para el desarrollo del proyecto?

M.R.: El primer desafío, creo que lo hemos superado: tenemos un proyecto maduro, robusto y con una reingeniería donde adaptamos el proyecto al medioambiente y no el medioambiente al proyecto. Segundo desafío: tenemos que hablar con claridad de la necesidad de Colombia de avanzar en minería y en el cobre como mineral crítico. Y es ahí donde tenemos que diferenciar que lo que ha pasado con la minería legal y bien hecha ha sido opacado por el desastre de la minería ilegal y criminal que hemos visto, cómo ha dejado a Colombia, en especial en estos últimos cuatro años. Y es ahí donde tenemos que hablar con claridad: tenemos que dejar de lado ese discurso que sube la bandera ambientalista, pero es porque no se quiere que se desarrolle el sector con los beneficios que tiene. Y tenemos que hablar de las preocupaciones que hay, con apertura, pero con seriedad en las cifras, en la data y confiando también en la tecnología que existe hoy. Y lo otro. Los beneficios que trae un proyecto de estos. Solamente 1,5 billones de pesos entre impuestos y regalías. El encadenamiento productivo. Vamos a generar 2.500 empleos de calidad, 65 por ciento de ellos profesionales especializados durante la operación. Pero un estudio de la firma EConcept mostraba cómo el encadenamiento de este proyecto se encadenaba hasta 70.000 empleos alrededor de este proyecto. Y, por ende, la importancia de avanzar y de quitarle esos mitos alrededor de la minería y la determinación de Colombia de declarar al cobre como el mineral estratégico para avanzar en desarrollo y en bienestar para las regiones y para la población.

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SEMANA: ¿Este es un Proyecto de Interés Nacional Estratégico?

M.R.: Sí, este es un proyecto de interés estratégico. Le mueve la aguja a la canasta exportadora, a las finanzas públicas, a las finanzas territoriales. El municipio de Jericó tiene un presupuesto de 50.000 millones de pesos. Este proyecto en producción le va a aportar, solo en regalías, sin contar los impuestos locales, 50.000 millones de pesos al municipio. Y ni hablar también del encadenamiento local, donde la compañía, desde ya, antes de entrar en producción, tiene una estrategia de encadenamiento productivo con todos los municipios del área de influencia: Támesis, Jericó, La Pintada, Fredonia. Y la idea es incrementar aún más ese encadenamiento para que se quede, ojalá, en el suroeste, en Antioquia, y obviamente en Colombia, la mayoría de los beneficios y de los impactos positivos de este proyecto.

SEMANA: El mensaje final para la gente que está conociendo Quebradona…

M.R.: Quebradona le abre la puerta a la minería de cobre de Colombia y le va a permitir al país que entre a ser un jugador estratégico en los minerales críticos que van a ser el motor de desarrollo de la economía del siglo XXI.