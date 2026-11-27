Tras finalizar la jornada de negociación del salario mínimo para 2027, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, expresó su preocupación por las cifras reveladas por el Dane sobre el mercado laboral y la reducción del número de trabajadores que devengan exactamente un salario mínimo.

Se redujo a la mitad el número de colombianos que ganan el salario mínimo

“Fuimos testigos del impacto del populismo del presidente Gustavo Petro con el incremento del salario mínimo del 23 %”, señaló Bedoya.

De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el número de personas que devengaban exactamente un salario mínimo pasó de 2,3 millones en 2025 a 1,1 millones en 2026.

Además, el número de trabajadores colombianos que perciben ingresos inferiores al salario mínimo subió a 12,6 millones con corte a septiembre de este año.

“Como lo advertimos hace un año al exministro Sanguino, iban a condenar a los colombianos que ganaban menos de un salario mínimo a la informalidad laboral y a esa precarización en sus ingresos. Y hoy estamos pagando los platos rotos por esa decisión”, señaló el presidente gremial.

Por ello, Bedoya hizo un llamado para que la negociación del incremento salarial para 2027 se centre en proteger el empleo formal y la estabilidad de la economía y se aleje de lo que calificó como populismo en la decisión adoptada para este año.

Además, destacó la importancia de que el aumento se defina con base en criterios técnicos y de que se tenga en cuenta la situación fiscal y macroeconómica del país.

“Los parámetros son clarísimos: inflación y productividad”, enfatizó Bedoya.

Asimismo, destacó la voluntad de las centrales obreras para concertar el aumento. “No creo que nadie venga aquí a decir que vamos a romper la mesa de concertación”, dijo el presidente de la SAC.