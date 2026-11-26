Totto presentó su ‘Informe de Sostenibilidad 2025′, en el que dio a conocer los resultados de su gestión social y ambiental. Durante ese año, la compañía incrementó en un 19 % su inversión social frente a 2024, con la que benefició a más de 1.200 jóvenes, personas con discapacidad, mujeres y sus familias.

Entre las iniciativas desarrolladas, 47 jóvenes accedieron a becas de educación superior y 180 personas consiguieron su primer empleo. Además, de los beneficiarios de becas que culminaron sus estudios, 20 se graduaron y el 100 % obtuvo empleo formal en menos de seis meses. De ese grupo, el 75 % se vinculó laboralmente a la compañía.

El informe recoge casos como el de Paula Guapacho, quien ingresó a las escuelas artísticas y deportivas de Totto a los 10 años. Posteriormente, recibió una beca para estudiar Trabajo Social y actualmente trabaja como analista de inversión social de la empresa. También está el caso de Sebastián Gómez, asesor comercial vinculado mediante el programa Amigos del Alma, desarrollado en alianza con la Fundación Best Buddies Colombia para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad.

“La sostenibilidad cobra valor cuando podemos conectar los recursos que destinamos con cambios concretos en las personas, las comunidades y nuestra propia operación. Nuestro reto no es únicamente ampliar el alcance, sino construir procesos que permanezcan en el tiempo: que una oportunidad educativa pueda convertirse en empleo y que un producto pueda extender su vida útil”, señaló Mónica Bonilla, directora de Asuntos Corporativos de NALSANI S.A.S.

En materia ambiental, el 20 % del portafolio incorporó alternativas de ecodiseño y materiales de menor impacto, como RPET. Asimismo, la empresa reportó un aprovechamiento del 73 % de sus residuos y la gestión de más de 38.000 productos mediante reparación o donación.

La compañía, que tiene presencia en 35 países y cuenta con más de 500 tiendas, también cerró 2025 con una nueva estructura organizacional y una nueva Gerencia General.

“Crecer solo tiene sentido cuando ese crecimiento se traduce en vidas que logramos conectar y transformar”, afirmó Yonatan Bursztyn, presidente de NALSANI S.A.S.