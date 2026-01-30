“Sigue tu Cora”: esta es la iniciativa social liderada por Karol G que busca proteger y empoderar a mujeres y niñas en Colombia

Ser mujer o niña en Colombia implica enfrentar riesgos que atraviesan lo cotidiano: violencia basada en género, barreras de acceso a la educación, inseguridad en los entornos escolares y comunitarios, y profundas desigualdades que limitan el desarrollo personal desde edades tempranas.

Según cifras oficiales y de organizaciones sociales, miles de niñas abandonan cada año sus estudios por razones asociadas a violencia, pobreza o falta de acompañamiento emocional, mientras que muchas mujeres crecen sin redes de apoyo que les permitan romper ciclos de exclusión.

En este contexto, distintas iniciativas desde la sociedad civil y el sector privado han comenzado a enfocarse en soluciones que van más allá de la asistencia puntual, apostando por procesos de largo plazo que fortalezcan la autonomía, el liderazgo y la protección integral de mujeres y niñas.

Una de estas iniciativas es “Sigue tu Cora”, una alianza entre la Fundación Con Cora, creada por la artista colombiana Karol G, y la marca Totto, que busca canalizar recursos y visibilidad hacia proyectos sociales enfocados en cerrar brechas de género y crear entornos más seguros.

La iniciativa parte de una premisa clara: para transformar realidades marcadas por la violencia y la desigualdad no basta con denunciar los problemas, es necesario construir oportunidades reales. En Colombia, muchas niñas crecen en contextos donde la falta de espacios seguros, el abandono escolar y la ausencia de referentes femeninos fortalecidos se convierten en factores de riesgo. A esto se suma una normalización de la violencia que sigue afectando su bienestar físico y emocional.

Sigue tu Cora

Desde la Fundación Con Cora el trabajo se ha centrado en acompañar a mujeres y niñas a través de procesos educativos, artísticos, deportivos y socioemocionales, entendiendo que la protección no es solo física, sino también emocional y simbólica. Crear confianza, fortalecer la autoestima y ofrecer herramientas para el liderazgo son pasos clave para que niñas y jóvenes puedan proyectarse hacia un futuro distinto al que muchas veces parece predeterminado por su entorno.

“Sigue tu Cora” se materializa a través de un objeto cotidiano: un morral. Más allá de su diseño, el mensaje es claro. Para miles de niñas, el acceso a elementos básicos para la educación como útiles escolares, transporte o espacios adecuados, puede marcar la diferencia entre continuar o abandonar sus estudios. En este caso, cada morral se convierte en un vehículo para fortalecer infraestructura educativa, facilitar el acceso a becas y ofrecer acompañamiento psicosocial a quienes más lo necesitan, explicaron desde la Fundación Con Cora.

La participación de Totto en esta iniciativa se da desde una lógica de corresponsabilidad social. La marca se suma como aliada para amplificar el alcance del proyecto y conectar recursos con causas sociales, sin desplazar el foco del impacto comunitario. En una temporada clave como el regreso a clases, la alianza pone sobre la mesa una conversación urgente: cómo garantizar que niñas y jóvenes puedan transitar sus entornos educativos con dignidad, seguridad y confianza.

El enfoque también reconoce que la protección de las mujeres empieza desde la infancia. Apostar por niñas que creen en sí mismas, que cuentan con acompañamiento emocional y que acceden a educación de calidad es una forma directa de prevenir futuras violencias. En un país donde las cifras de agresiones contra mujeres siguen siendo alarmantes, invertir en prevención y empoderamiento resulta no solo necesario, sino estratégico para el desarrollo social.

“Sigue tu Cora” no promete soluciones inmediatas ni milagrosas. Propone, en cambio, una construcción colectiva: sumar esfuerzos, visibilizar realidades y convertir objetos cotidianos en herramientas de cambio. En una Colombia que busca avanzar hacia la equidad, iniciativas como esta recuerdan que proteger a mujeres y niñas no es una causa sectorial, sino una responsabilidad compartida que empieza por creer en su poder transformador.