Gente

Karol G conquistó Medellín al ser la invitada de lujo de Bad Bunny en su último concierto; interpretaron clásico juntos

La Bichota prendió el Estadio Atanasio Girardot y se mostró orgullosa del puertorriqueño.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

26 de enero de 2026, 8:52 p. m.
Karol G sorprendió como la última invitada especial de Bad Bunny en su tercer concierto en Medellín
Karol G sorprendió como la última invitada especial de Bad Bunny en su tercer concierto en Medellín Foto: Montaje SEMANA | X: @KarolGReports

La capital antioqueña fue escenario de un concierto sin precedentes durante el fin de semana, con el regreso a Colombia de Bad Bunny, una de las figuras más influyentes del reguetón a nivel mundial, quien no se presentaba en el país desde hacía varios años.

El artista puertorriqueño llegó a Medellín como parte de su gira internacional DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, con una serie de tres conciertos seguidos que se realizaron entre el viernes 23 y el domingo 25 de enero.

Las presentaciones reunieron a miles de fanáticos que se desplazaron desde distintas regiones de Colombia y también desde otros países para presenciar el espectáculo.

Durante los shows, Bad Bunny hizo un recorrido por las canciones de su más reciente y exitosa producción, además de incluir momentos especiales que mantuvieron la expectativa de sus fans.

Gente

Video: Karina García fue captada besándose con reconocido cantante, ¿superó a Altafulla?

Gente

Periodista de Noticias Caracol, entre lágrimas, destapó verdad de su salida del informativo; contó situación: “Nada fácil”

Gente

“No es a ustedes a las que les voy a dar las t3t4s”: Yeferson Cossio estalla tras críticas por su polémico reality

Gente

Reviven video de Yeison Jiménez en concierto de Bad Bunny; el clip se hizo viral

Gente

Ella es la esposa de Salvo Basile, famoso actor que murió en Cartagena; se revelaron detalles sobre las causas del deceso

Gente

El conmovedor último adiós de Salvo Basile y la carrera política que dejó a medias antes de morir

Gente

Paola Jara apareció junto a Luis Alfonso y se refirió a ‘celos’ de Jessi Uribe en video; soltó pulla: “Para que sigan hablando”

Gente

Karol G y Feid habrían terminado su relación de tres años hace varios meses, según TMZ

Gente

Emotiva escena de Karol G interpretando su canción ‘Milagros’ se viraliza en redes sociales; sus fans aplauden su sencillez

Gente

Karol G lo hizo de nuevo y sorprendió con inesperado cambio de look en su cabello: “Aprovechando la temporada”

El efecto Bad Bunny en Medellín _5
Foto: Getty Images

Karol G fue la última invitada sorpresa en el concierto de Bad Bunny

En cada una de las fechas hubo artistas invitados, aunque fue la última noche la que llamó la atención de muchos.

En ese tercer concierto, el cantante sorprendió al público al compartir el escenario con Karol G. La aparición de “la Bichota” desató la euforia entre los asistentes y convirtió esa presentación en uno de los momentos que más conquistó al público en su paso por Medellín.

En uno de los momentos más esperados de la noche, Karol G apareció en medio de la tarima y luciendo un outfit de color blanco y plateado de top y pantalón, interpretó junto al cantante puertorriqueño la canción Ahora me llama, la cual la lanzaron juntos en el año 2017.

Además, durante su participación en el concierto del puertorriqueño, la Bichota también cantó dos sencillos de su último álbum, Tropicoqueta: Si antes te hubiera conocido y Latina Forever.

La presentación de la bichota hizo que los internautas reaccionaran en redes sociales y dejarán comentarios como: “La noche más icónica del Tour”; “De las mejores colaboraciones que tiene Karol”; “Padres de la industria”; “Los reyes latinos actualmente”; “Fue un regalo para el corazón”.

Además de Karol G, en los otros dos conciertos también hubo invitados especiales. El viernes 23 de enero estuvo Li Saumet, la vocalista de Bomba Estéreo, y junto a Bad Bunny interpretaron la canción Ojitos lindos, la cual tienen juntos.

El sábado 24 de enero, quien apareció en tarima fue el reconocido reguetonero Arcángel, y cantó canciones como Tu no vive así y La Jumpa.

Más de Gente

La exparticipante de 'La casa de los famosos' tendría nueva pareja.

Video: Karina García fue captada besándose con reconocido cantante, ¿superó a Altafulla?

Tatiana Gordillo en Noticias Caracol

Periodista de Noticias Caracol, entre lágrimas, destapó verdad de su salida del informativo; contó situación: “Nada fácil”

Yeferson Cossio y la polémica de 'La mujer de tus sueños'

“No es a ustedes a las que les voy a dar las t3t4s”: Yeferson Cossio estalla tras críticas por su polémico reality

El fallecido cantante disfrutó de un concierto de Bad Bunny en la gira del 2022.

Reviven video de Yeison Jiménez en concierto de Bad Bunny; el clip se hizo viral

Karol G sorprendió como la última invitada especial de Bad Bunny en su tercer concierto en Medellín

Karol G conquistó Medellín al ser la invitada de lujo de Bad Bunny en su último concierto; interpretaron clásico juntos

Salvo Basile y Jacqueline Lemaitre

Ella es la esposa de Salvo Basile, famoso actor que murió en Cartagena; se revelaron detalles sobre las causas del deceso

Murió Salvo Basile, el napolitano que se convirtió en leyenda del cine colombiano.

El conmovedor último adiós de Salvo Basile y la carrera política que dejó a medias antes de morir

Paola Jara, Luis Alfonso y Jessi Uribe

Paola Jara apareció junto a Luis Alfonso y se refirió a ‘celos’ de Jessi Uribe en video; soltó pulla: “Para que sigan hablando”

La presentadora habló sobre el vínculo que sostiene con el actor y aclaró si intentaron reconciliarse.

Carolina Cruz dijo que sus padres fueron claves en la separación con Lincoln Palomeque; explicó en qué influyeron

Zion es arrestado en Puerto Rico tras dar positivo en prueba de alcohol

Zion, en el ojo del huracán: el artista fue detenido en Puerto Rico; esto es lo que se sabe sobre el arresto del reguetonero

Noticias Destacadas