Karol G conquistó Medellín al ser la invitada de lujo de Bad Bunny en su último concierto; interpretaron clásico juntos

La capital antioqueña fue escenario de un concierto sin precedentes durante el fin de semana, con el regreso a Colombia de Bad Bunny, una de las figuras más influyentes del reguetón a nivel mundial, quien no se presentaba en el país desde hacía varios años.

El artista puertorriqueño llegó a Medellín como parte de su gira internacional DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, con una serie de tres conciertos seguidos que se realizaron entre el viernes 23 y el domingo 25 de enero.

Las presentaciones reunieron a miles de fanáticos que se desplazaron desde distintas regiones de Colombia y también desde otros países para presenciar el espectáculo.

Durante los shows, Bad Bunny hizo un recorrido por las canciones de su más reciente y exitosa producción, además de incluir momentos especiales que mantuvieron la expectativa de sus fans.

Foto: Getty Images

Karol G fue la última invitada sorpresa en el concierto de Bad Bunny

En cada una de las fechas hubo artistas invitados, aunque fue la última noche la que llamó la atención de muchos.

En ese tercer concierto, el cantante sorprendió al público al compartir el escenario con Karol G. La aparición de “la Bichota” desató la euforia entre los asistentes y convirtió esa presentación en uno de los momentos que más conquistó al público en su paso por Medellín.

En uno de los momentos más esperados de la noche, Karol G apareció en medio de la tarima y luciendo un outfit de color blanco y plateado de top y pantalón, interpretó junto al cantante puertorriqueño la canción Ahora me llama, la cual la lanzaron juntos en el año 2017.

Además, durante su participación en el concierto del puertorriqueño, la Bichota también cantó dos sencillos de su último álbum, Tropicoqueta: Si antes te hubiera conocido y Latina Forever.

La presentación de la bichota hizo que los internautas reaccionaran en redes sociales y dejarán comentarios como: “La noche más icónica del Tour”; “De las mejores colaboraciones que tiene Karol”; “Padres de la industria”; “Los reyes latinos actualmente”; “Fue un regalo para el corazón”.

Además de Karol G, en los otros dos conciertos también hubo invitados especiales. El viernes 23 de enero estuvo Li Saumet, la vocalista de Bomba Estéreo, y junto a Bad Bunny interpretaron la canción Ojitos lindos, la cual tienen juntos.

El sábado 24 de enero, quien apareció en tarima fue el reconocido reguetonero Arcángel, y cantó canciones como Tu no vive así y La Jumpa.