La millonada que desembolsó Karol G: pagó la cuenta de todos los clientes de su restaurante Carolina

La estrella global Karol G volvió a demostrar por qué es la reina indiscutible del corazón de sus seguidores. Tras una aparición histórica en el Atanasio Girardot, la paisa cerró la noche con un gesto sin precedentes: asumió el pago total de las cenas de todos los asistentes que se encontraban en su exclusivo restaurante en Provenza.

Una noche de celebración tras el “efecto Bad Bunny”

La noche del 25 de enero de 2026 quedará grabada en la memoria de los habitantes de Medellín. Luego de brillar como invitada especial en el concierto de Bad Bunny, donde interpretó himnos como ‘Ahora me llama’ y su reciente éxito ‘Latina Foreva’, Karol G, Carolina Giraldo como es su nombre de pila, decidió que la fiesta debía continuar en casa.

La artista arribó de manera sorpresiva a su restaurante Carolina, un proyecto gastronómico que se ha consolidado como el epicentro del flujo turístico en el sector de Provenza. La cantante llegó luciendo un elegante vestido largo en tonos oscuros y un sofisticado peinado recogido, acompañada por su hermana, Yessica Giraldo, y su círculo más cercano de amigos y colaboradores.

El anuncio que dejó mudos a 150 comensales

Lo que parecía una cena normal para los visitantes del establecimiento se transformó en una experiencia surrealista. En medio de la velada, el anfitrión del lugar hizo una pausa para anunciar que la dueña de casa, en un acto de agradecimiento con sus fanáticos, cubriría la totalidad de los consumos de la noche.

La famosa artista se encontraba compartiendo en la pista de baile antes de revelar el gesto que, según testigos, causó una gran sorpresa entre los 150 asistentes.

¿A cuánto ascendió la factura de la Bichota?

La generosidad de la intérprete de ‘Provenza’ no fue simbólica. Fuentes vinculadas al Grupo Belisario, operador logístico del restaurante, confirmaron que el desembolso total por la invitación de la artista ascendió a los 30 millones de pesos.

En videos que se han vuelto virales en redes sociales, se observa a una Karol G cercana y sonriente, levantando su copa para brindar con los extraños que, por un golpe de suerte, terminaron siendo sus invitados de honor. Este hecho reafirma la etapa de éxito y opulencia que atraviesa la cantante, quien no solo domina las listas de reproducción, sino que expande su imperio empresarial con rotundo éxito en su tierra natal.

Impacto y tendencia en redes

El gesto no tardó en volverse tendencia global. Mientras algunos usuarios en plataformas como X e Instagram resaltan la humildad de la artista, otros destacan la solidez de sus negocios fuera de la música. Este tipo de acciones refuerzan la marca personal de Carolina Giraldo como una figura pública que, a pesar de su estatus de superestrella, mantiene una conexión orgánica y directa con su comunidad en Medellín.